Samantha fra 'Sex and the City' og botox er to faktorer, der har spillet en afgørende rolle i at revolutionere sexlivet for kvinder over fyrre.

For nogle år siden så jeg et interview med Jane Fonda, der ændrede mit forhold til alderdommen for evigt. Her forklarede hun, hvorfor hun gjorde så meget for at holde sig stram og lækker i en sen alder.

»Det gør jeg, fordi jeg har besluttet, at jeg ikke vil stoppe med at have sex. Mange af mine jævnaldrende veninder har ikke fået sex i mange år, og sådan skal det ikke gå mig.«

Det gjorde et kæmpe indtryk på mig. Jeg havde ikke overvejet, at mit sexliv en dag kunne slutte på grund af mit udseende. Men det gav god mening.

Jane Fonda hygger sig med Robert Redford under Venice Film Festival i 2017 - her er hun 80 år gammel. Foto: TIZIANA FABI Vis mere Jane Fonda hygger sig med Robert Redford under Venice Film Festival i 2017 - her er hun 80 år gammel. Foto: TIZIANA FABI

Billeder af liderlige gamle mennesker er, hvad mareridt er gjort af. Og hvem skulle dog gide at have sex med mig, hvis jeg lod det hele hænge? Selvfølgelig måtte der være en direkte sammenhæng mellem, hvor godt du holder dig, og hvor meget sex du får.

Siden har Jane Fonda været fast screensaver hos mig - for jeg har heller ingen planer om at stoppe med at have sex. Og det må hun godt minde mig om hver dag.

Mænd har altid været tiltrukket af yngre kvinder og yngre kvinder af ældre mænds pengepung. Og således har det i mange årtier været muligt for mænd at kunne tiltrække det modsatte køn i en sen alder. Sådan gjaldt det ikke for kvinder. Ældre kvinder blev vraget til fordel for en yngre model.

Men sådan er det ikke mere, og det er der flere årsager til. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige ligeløn, men det har vi jo som bekendt ikke fået, så lad mig påstå følgende: Samantha fra 'Sex and the City' og botox har været de to mest afgørende faktorer i forhold til at forandre voksne kvinders tiltrækningskraft.

Den frække Kim Cattrall der spillede Samantha i Sex and the City ændrede billedet af den kvindelige seksualitet for altid og gjorde det sexet af være over 50 år. Foto: LUCAS JACKSON Vis mere Den frække Kim Cattrall der spillede Samantha i Sex and the City ændrede billedet af den kvindelige seksualitet for altid og gjorde det sexet af være over 50 år. Foto: LUCAS JACKSON

Samanthas fantastiske udseende og hendes umættelige appetit på sex gjorde det pludseligt frækt at være en fuldvoksen kvinde, og masser af unge mænd begyndte at fantasere om, hvad sådan nogle kvinder kunne bidrage med. Men lad mig sige det lige ud. Den rolle havde Kim Cattrall ikke kunne spille uden botox.

Jeg har altid været en del af den klub, der hårdnakket hævder ikke at pynte mig for mændenes skyld. Det gør jeg selvfølgelig for min egen skyld.

Og det er også sandt. Men jeg er også medlem af den klub, der har sex for min egen skyld, men det må gerne være sammen med nogen. I mit tilfælde en mand.

Så hvorfor ikke bare indrømme, at det føles godt at få komplimenter fra det modsatte køn? Og at sex selvfølgelig er en motivator, når vi går så meget op i vores udseende. Der skal jo trods alt noget overtalelse til for at hoppe op på den crosstrainer i 45 kedelige minutter og lade flødeskumskagen blive på hylden i bagerbutikken - og der kan sex da være en udmærket motivation.

I øjeblikket har vi på B.T. fokus på kosmetiske indgreb, og vi bringer en række artikler om det, som mange i dag gør for at se godt ud så længe som muligt.

Der er vist ikke andre end mig, der har nævnt sex i den forbindelse. Og der er selvfølgelig også mange andre gode grunde til at holde alderens ubarmhjertige forringelsesprocess stangen.

Gennemsnitsalderen og pensionsalderen stiger, og mange skal derfor leve og arbejde længere. At være fyrre i dag er ikke det samme, som det var for tyve år siden. Så det er helt naturligt, at vi gerne vil have et udseende, der kan matche vores livsstil og fysik bedre.

For lige at vende tilbage til Jane Fonda, så har hun været ærlig omkring sine ansigtsløft. Men hun har skammet sig over dem.

»Jeg skammer mig over at have ligget under for de skønhedsidealer, og jeg synes ikke, at jeg er en god rollemodel. Men jeg glæder mig hver dag over, at jeg holder mig så godt.«

Selvfølgelig gør hun det. Der er en grund til, at det hedder en 'god hårdag'. Når vi ser godt ud, så trives vi. Det bør ikke være en skam at bruge de metoder, der findes, for at ligne den bedste version af os selv, ligesom det heller ikke bør være en skam at glædes over den opmærksomhed, de kan genere fra det modsatte køn.

Vi vil jo alle sammen gerne gå ud med et knald.