Mens debatten om ramadanen, fasten og Inger Støjbergs bemærkning cirkulerede i alverdens aviser, var det varmt i Danmark. Dagen er lang, ca. 18 til 19 timer. Men ved I, hvad temperaturen har været oppe på i de fleste store byer i Indien og i Pakistan? Helt oppe på 46 grader celcius.

En chefredaktør, der er bosiddende i Delhi, og hvis avis jeg skriver for, skrev til mig, at det koger i Indien. »It’s boiling,« skrev hun til mig og informerede mig om, at hun var nødt til at rejse et andet sted hen for at kunne slippe lidt væk fra den saunaagtige sommer, som er kommet for at blive på grund af klimaforandringerne.

Jeg havde ikke tænkt på det, før Mattias Tesfaye, som er Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, gav sit berømte eksempel om en pakistansk læge i DR2s program 'Debatten'. Tesfaye fortalte i her, at han kom til at tænke på, om der var større risiko for at få en fejloperation, hvis han så, at det var en pakistansk læge, som havde fastet, der stod med en skalpelkniv i hånden.

I mit liv i Indien har jeg personligt set mange dødsfald midt på dagen

Derfor havde han bedt Sundhedsministeren om at fortælle ham, om der er flere utilsigtede hændelser eller flere fejloperationer under ramadanen. Og hvis svaret er ja, skulle der gribes langt hårdere ind; eller som Tesfaye sagde til Støjberg, syntes han, at hun skabte en unødvendig usikkerhed.

Jeg er ikke læge, men i mit liv i Indien med temperaturer på nogenlunde samme høje grader som i Pakistan, har jeg personligt set mange dødsfald midt på dagen. Folk falder af deres cykler og dør, fordi de er totalt dehydrerede. Vel at mærke nåede temperaturen dengang kun op på 41 eller 42 grader. Pakistan og Indien er hårdt ramt af den globale opvarmning, og fordi de fælder endnu flere træer end før i tiden, er sommeren blevet til en meget varm og ulidelig affære.

Derfor er det meget oplagt, at en indisk/pakistansk sundhedsminister bør advare om, at der er en risiko ved at faste og tørste i så mange timer i Indien og i Pakistan. Det er ligefrem livsfarligt at færdes i de varme temperaturer, hvis man ikke drikker masser af vand og væske.

Inger Støjbergs kommentar i BT, som er gået verden rundt, kan måske få en fornuftig sundhedsminister i Indien og Pakistan til at komme med lignende advarsler. Sagen er bare den, at temperaturen i Danmark ikke er særligt høj, men dagen er til gengæld meget lang. Jeg synes ikke, at der overhovedet er noget diskriminerende eller farligt ved Støjbergs bemærkning om at holde ferien, når man faster i så lang tid. Tværtimod vil det være fornuftigt, hvis vi tager den tiltrængte debat om vores spise- og drikkevaner. De kunne bruge Inger Støjberg til at starte den debat i Pakistan.

Danmark skal ikke være ligesom Pakistan, hvor det under ramadanen er forbudt at drikke på offentlige steder, mens omkring tusind mennesker hvert år mister livet pga. hedebølge, som kombineret med tvangsfastning ikke engang giver minoriteter, som ikke er muslimer, nogen form for dispensation. Alle kommer i fængsel, hvis de på offentlige steder drikker eller spiser under ramadanen.