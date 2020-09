På Svendborg Gymnasium har flere elever fået nok af et nyt tiltag. Eleverne skal nu aflevere deres opgaver klokken 22 om aftenen frem for klokken 23.59.

Formand for DGS Fyn (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, red.) og elev på Svendborg Gymnasium Sebastian Kirkgaard har råbt vagt i gevær med et debatindlæg på Fyens.dk, og nu gæstede han Sanne Fahnøe i B.T. Live på Facebook for at fortsætte debatten om retten til selv at vælge, hvornår man skal aflevere, og hvordan man vil disponere sin tid.

Hvorfor kan I elever ikke bare gå i ordentlig tid i seng, lad mig lige starte med at spørge om det, så kan vi forklare sammenhængen bagefter?

»Jamen, det kan vi jo også, det er noget, vi selv gerne vil have lov til beslutte. Det kan jo godt være, at nogle nætter, der går man lidt senere i seng, men det betyder altså ikke, at det har noget som helst med de her afleveringer at gøre. Der kan være 100 forskellige grunde til, at man går senere i seng.«

For ifølge Sebastian Kirkgaard drejer det hele sig ikke om, hvornår deadlinen ligger, men at have muligheden for at strukturere sin egen hverdag som andre voksne mennesker.

Nu har du været lidt i vælten den seneste uge med dine debatindlæg – du må næsten have talt med rektor efterfølgende, har det rokket noget?

»Det virker til, at han gerne vil gå i dialog med os om at forhandle om at afskaffe det her tiltag eller i hvert fald få ændret på det. For der er jo ingen elever, der ønsker at sidde hele natten, og det er heller ikke de to timer, der er problemet. Det er intentionen om, at vi ikke selv må tage ansvar for os selv. Hvis man forventer, at vi skal opføre os som voksne, så skal vi også behandles som voksne. Mange af os kan stemme ved folketingsvalg, men vi må ikke selv strukturere vores hverdag.«

Den nye regel er ifølge rektoren fra Svendborg Gymnasium, Jesper Vildbrad, kommet til verden for at hjælpe de unge med at strukturere deres tid bedre.

I et interview med DR udtaler han: »Vi ved, at vores elever kan opleve et stort pres både med skole og aktiviteter udenfor. De vil gøre det, så godt de kan, i alt. Ved at ændre afleveringsfristen vil vi gerne hjælpe dem med at strukturere deres tid bedre.«