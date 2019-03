»Nå, nu er der en, der vil have fjernet sin tissemand, for nu vil han gerne kaldes Hansi eller Hanne. Vi skal sgu da ikke tage hensyn til alle.«

Sådan lød det i en sidebemærkning i et videoopslag fra 'Den Mentale Kriger', debattøren Kim Boye, der fik den transkønnede Sasha Sprange til at reagere.

Hun følte sig stødt over Kim Boyes ordvalg, og de tog debatten live foran B.T.s Facebook-følgere. Se videoen øverst.

»Du har mange følgere og mange mandlige følgere, og derfor har du et ansvar. Og hvis de tror, at en transkønnet kvinde bare er en mand, der får fjernet sin tissemand, så tænker jeg: 'Øv, er vi ikke nået længere, vi er i 2019',« sagde Sasha Sprange til den personlige coach og foredragsholder Kim Boye.

Han mener ikke, at det offentlige skal betale transkønnedes kønsskifteoperationer.

»Hvis man er ved at dø, kan det godt være en undtagelse. Men vi er nødt til at tage et ansvar selv,« svarede han og fortsatte:

»Vi kan tage så meget hensyn, at vi kommer til at ødelægge hinanden. Livet byder på en masse udfordringer, og de gør os stærke. Og vi bliver ikke stærke sjæle, hvis vi hele tiden rækker hånden op for at få hjælp. Så vokser vi op i et samfund, hvor vi er vandt til, at mennesker skal gribes hele tiden.«

Sasha Sprange har selv betalt for sin kønsskifteoperation, men påpegede, at der er tale om så lille en del af befolkningen, der ønsker at skifte køn og opereres, og at en kønsskifteoperation kan betyde forskellen på et godt og dårligt liv. Derfor mener hun, at det offentlige skal betale, hvis folk ikke selv har råd.

»At være transkønnet er ikke et valg. Det er ikke sådan, at jeg den anden dag bare fik lyst til at være kvinde. Det er noget, jeg er født med. Det skal respekteres, og man skal have mulighed for at leve som den, man er,« sagde hun.

Facebook-brugeren Martin Lomborg var ikke enig.

»Dine kromosomer afgør dit køn. Det er ikke en diskussion.«

En kommentar, der faldt Sasha Sprange for brystet.

»Jeg har ikke fået lavet en dna-test. Så i princippet ved han ikke, hvad mine kromosomer er. Og hvad skal vi bruge det til? Skal en mand først se en dna-test, hvis han skal finde ud af, om han tænder på mig?«

Transkønnede Bella Jinx Jensen skrev til Kim Boye:

»Kim aner ikke, hvad det vil sige at være transkønnet. Han kan komme med sine påstande, og de hører ingen steder hjemme. Transkønnethed er ikke et valg.«

Men for Kim Boye er spørgsmålet om køn fuldstændig ligegyldig, understregede han.

»Folk kan godt tage fejl og tænke, at jeg er meget fordomsfuld eller gammeldags. Jeg ønsker ikke, at nogen mennesker skal lide. Men at gå derfra og til at mene, at samfundet skal løse alle lidelser - det er en prioriteringssag,« svarede han og forklarede, at han er vokset op med en mor, der var prostitueret, og en far, der var alfons.«

»Jeg ligger ikke ned og piber af den grund.«

Afslutningsvis skrev Tim Alsøe Olesen til Sasha Sprange, at hvis hun er født som en mand, vil hun altid være en mand.

»Jamen, så skal jeg da i gang med at spille noget fodbold,« svarede Sasha Sprange og tilføjede:

»Du er den, du føler dig som. Og min sjæl er en kvindelig sjæl.«