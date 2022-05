Iklædt en orange kjole sidder Sasha med sit nyfarvede lange, lyse hår på en natklub i 2018 og siger ingenting. Hun frygter, at hendes stemme vil afsløre hendes hemmelighed.

»I det øjeblik går det op for mig, at min kærestes venner, der intetanende sidder og smiler til mig, vil betragte mig som den klammeste bøsserøv, hvis de kendte min historie,« erindrer Sasha Louise Sprange i sin bog 'Min kamp for at blive kvinde'.

Sasha gemmer nemlig på en historie om at være født som dreng og vokse op som Christian – men det ved hendes daværende kæreste ikke.

Kort tid efter episoden på natklubben beslutter Sasha sig for at fortælle ham sandheden. Hvordan han tog beskeden, vender vi tilbage til.

Før Sasha Louise Sprange ændrede sit navn, levede hun som en homoseksuel mand. Men hurtigt begynder hun gå bruge makeup, gå i hæle og iføre sig en kjole.

»Man kan sagtens være en kvinde, selvom du har en pik mellem benene. Det handler om at turde stå ved sig selv,« siger Sasha Louise Sprange til B.T.

Efter flere år, hvor hun følte sig forkert i sin krop, valgte Sasha som 33-årig officielt at skifte køn og gennemgå en omfattende kønsskifteoperation.

»Endelig følte jeg mig fysisk som den kvinde, jeg er. Jeg er bare en kvinde med en historie, hvor jeg er født som dreng,« siger Sasha Louise Sprange.

Men at være kvinde er langtfra det lyserøde glansbillede, Sasha havde forestillet sig, og hun oplever flere gange, at andre mennesker har svært ved at acceptere hende som kvinde.

»Så vil jeg gerne spørge: Hvad er en rigtig kvinde? Nogen synes, at jeg ikke passer ind i kassen 'kvinde', men at være kvinde er en bred betegnelse,« siger Sasha, der heller ikke omtaler sig selv som transkvinde.

Sasha fortæller, at hun har oplevet både tidligere chefer på arbejdspladser og dates, der reageret voldsomt på hendes historie.

En oplevelse, B.T. fik en smagsprøve på, da B.T.s sexbrevkasse i sidste uge svarede på et spørgsmål fra en transkønnet kvinde, der ikke vidste, om hun skulle fortælle de fyre, hun dater, at hun er født som dreng.

Kort tid efter tikkede en mail ind fra en B.T.-læser, der insisterede på, at en transkvinde ikke er »en rigtig kvinde« og bør fortælle det til kommende dates.

En kritik, som Sasha Louise Sprange ikke har meget tilovers for.

»Det er sindssygt svært at dele noget, der er så personligt. Hvis en kvinde ikke kan få børn, og hun går ind på en bar, så indleder hun jo heller ikke en samtale med: 'Forresten så kan jeg ikke få børn',« siger Sasha Louise Strange.

Men er der ikke også et hensyn at tage til den person, man dater?

»Selvfølgelig skal man tage hensyn, men der er ingen mennesker, der har krav på at få noget vide, når du møder dem på en bar.«

I stedet opfordrer Sasha Louise Sprange andre transkvinder til at være ærlige, når de føler en tillid til den anden person. En opfordring, hun selv lever efter i dag.

Og så er vi tilbage på natklubben, hvor Sasha beslutter sig for at fortælle sin daværende kæreste om sin fortid.

»Et par måneder efter sender jeg en sms og fortæller alt. Han svarer: 'Så er intet af det, vi har haft, ægte, og vi har ikke haft sex',« skriver Sasha Louise Sprange i sin bog.