»Flyt ikke ind med hende. Du vil få problemer, og alle på arbejde vil grine ad dig.«

Den besked modtog en mand, der havde vist interesse i at leje et værelse i Sasha Louise Spranes lejlighed. Hun fortæller, at hun ellers havde gået med en rigtig god mavefornemmelse efter at have fremvist sin lejlighed.

Du har haft problemer med at leje et værelse ud i din lejlighed. Hvad skyldes det problem?

»Jeg er blevet kontaktet af flere om det ledige værelse. I forhold til prisen har dem, der har kontaktet mig, været interesserede. Men i sidste ende, når det kommer frem, at jeg er transkønnet, vil de ikke leje værelset alligevel,« sagde Sasha, da hun gæstede B.T. Live.

Sasha modtog denne besked fra en potentiel lejer, der mente han ville blive til grin på arbejde, hvis han flyttede ind hos Sasha. Foto: Privatfoto Vis mere Sasha modtog denne besked fra en potentiel lejer, der mente han ville blive til grin på arbejde, hvis han flyttede ind hos Sasha. Foto: Privatfoto

Sasha er født som dreng, men skiftede i 2014 juridisk køn og fik i 2016 en kønsskifteoperation. Hun lever altså fuldstændig som en normal kvinde.

Vi lever i 2021. Hvad foregår der? Er det noget, du er vant til at opleve?

»Jeg er vant til det, men stadig ret chokeret over, at det skal være sådan. Denne her er besked er dog en af de værste, som jeg har fået.«

»Bare det, at han bliver afvist af sin chef for at tage det her værelse, er meget overraskende, samtidig med at han skulle latterliggøres på sin arbejdsplads.«

Jeg skjuler ikke noget som helst. Jeg er den, jeg er

Den interesserede lejer var sågar inde i Sashas lejlighed, og parterne blev enige om vilkårene. Men pludselig ændrede han altså mening.

Hvis det er et problem for lejerne, at du er transkønnet, er det så mulighed at skjule den realitet?

»Jeg skjuler ikke noget som helst. Jeg er den, jeg er. Jeg har altid snakket om, hvad jeg stod for. Det ville være så ærgerligt at leve et liv i skjul og ikke vise, hvem jeg egentlig er.«

»Det er jo ikke fordi, at når en person skal se på et værelse, så siger jeg: 'Jeg er transkønnet og tiltrukket af mænd.' Det er ikke relevant at begynde at snakke om.«

Nu vil denne person ikke leje et værelse, men hvad kan du for eksempel opleve på datingmarkedet?

»Hvis jeg mødes med mænd, så virker de altid interesserede. Når de så googler mig, bliver jeg automatisk afvist, og den er næsten 100 procent sikker.«

»Men det kan også blive voldsomt og ende med kommentarer om, at sådan nogle som mig burde slet ikke eksistere.«

Nu ved jeg, du også får en masse støtte og rosende ord på de sociale medier. Kan du glemme de negative personer og fokusere på dem, der støtter op om dig?

»Man kan ikke bare lade som ingenting. De her ting er så voldsomme, og det betyder utrolig meget, at man som menneske bliver afvist på grund af sin fortid. Det er noget, man ikke kan gøre ved, og det gør bare rigtig, rigtig ondt.«