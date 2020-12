Endnu et år er ved at være slut. 2020. Og sikke et år.

Tyvetyve. Som lyder så flot og harmonisk, men har været det absolut modsatte. Et historisk år på mange måder, ikke mindst på grund af en verdensomspændende pandemi, som netop nu er vendt tilbage i fuld galop.

Derfor bliver jul og nytår meget anderledes, end vi har prøvet før. En social højtid og en nedlukning af Danmark.

Julen er i forvejen en særlig størrelse for mange mennesker, idet den kan betyde mange forskellige ting for os på forskellige tidspunkter i vores liv.

En højtid på godt og ondt, som er forbundet med mange følelser. Nogle forbinder den med sorg, fordi de nu særligt mindes en, de har mistet. Andre vil føle sig ekstra ensomme, fordi de er mere udsatte og ikke kan være sammen med familien.

Nogle vil blive meget frustrerede på grund af de mange restriktioner, fordi julen for dem netop er en ekstra social tid, og andre igen vil ånde lettet op over, at de 'desværre' ikke kan være sammen med hele 'svigermekanikkens' mange familiemedlemmer.

Lige meget hvordan man har det med julen, bliver den højst sandsynligt mere anderledes, end vi havde forestillet os tidligere på året. Jeg har f.eks. ikke fået købt én eneste gave endnu og kunne derfor godt mærke snerten af panik, da de nye restriktioner blev præsenteret.

Ligesom juleaften netop er blevet ændret og alle planer for juledagene droppet.

Så måske vi bare denne her jul skulle skære helt ind til benet. Droppe hele gaveræset og fokusere på det, der er i sidste ende betyder mest – samværet med dem, vi elsker.

Samværet med den tætteste del af familien. Nyde aftenen med de allernærmeste, nyde maden og de smukke julesalmer, når vi går rundt om træet.

Synge en salme mere, fordi vi er færre, der skal bestemme hvilken, og tænke over, hvor heldige vi er, fordi vi er raske og overhovedet kan holde jul. Måske må nedlukningen af Danmark betyde en åbning af det enkle og det nære.

Ligesom tiden mellem jul og nytår bliver enkel og socialt begrænset. Nogle lange gåture, familiespil og en hulens masse film og serier, nu når vi ikke kan bytte gaver og planlægge den helt store nytårsaften.

Man kunne også bruge tiden på at reflektere lidt over året, der gik, og året, der skal til at begynde. Sætte sig ned med en dejlig kop kaffe og en kuglepen i hånden og reflektere lidt.

Jeg vil i hvert fald bruge noget af al den ekstra tid til at mærke lidt efter og stille mig selv (og mine) nogle af disse spørgsmål:

Hvad har 2020 lært mig om mig selv?

Hvordan er jeg vokset som menneske fra sidste år og indtil nu (stort og småt)?

Hvordan har jeg reageret på stress? Og hvad kan jeg gøre anderledes for at håndtere min stress?

På hvilke måder vil jeg passe bedre på mig selv i 2021?

Hvilke begrænsende overbevisninger holder jeg fast i?

Hvordan vil mit liv ændre sig, hvis jeg slipper disse begrænsende overbevisninger?

Hvad har jeg lyst til at gøre mere af og mindre af?

Hvordan sætter jeg grænser i mine forhold? Og hvad er mine udfordringer?

Hvad er én (mindre) ting, jeg kan gøre i 2021 for at ændre mit liv til det bedre?