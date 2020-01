Så blev nytårsaften overstået, og jeg håber, du havde en dejlig en. Selv om jeg må indrømme, at jeg langtfra er en nytårspige.

Okay, det lyder lidt forkert. Jeg er bare ikke vild med den dag. Måske fordi jeg er ved at være træt af mørket, har juletømmermænd, og fordi jeg ved, at der er rigtig lang tid til, at det bliver varmere og lysere. Eller måske er jeg bare ved at blive ældre og gider ikke en eller anden ligegyldig og anstrengende fest. For mig er den helt blottet for julens magi og medfølelse og for fødselsdagenes glæde og given af gaver.

Derfor kommer jeg hverken til at skrive om nytårsforsætter, eller ’hvordan du kommer i gang med at smide fem kilo i det nye år’. Jeg vil til gengæld prøve at komme med nogle opløftende råd til, hvordan du bedst får kæmpet dig igennem de værste mørke vintermåneder!

Tag et karbad med duftende olier og lys. Det er en fantastisk måde for krop og sind, at slappe af på. Det varme vand tvinger dig nemlig ned i kroppen og skaber derfor mere ro i sindet.

Rør dig, gå en tur, selv om vejret ikke er det bedste. På den måde får du det lys, som vi i den grad hungrer efter. Og så er motion også bare en afgørende ingrediens i energi og livsglæde.

Meditér! Vinteren er en oplagt tid til at søge lidt indad. Lidt ligesom dyrene, der går i hi eller dvale. En god tid til refleksion og spirituel søgen.

Find noget at fejre! Ved godt, det lige har været nytår. Men det tager fokus væk fra mørke og tungsind, hvis vi fejrer noget med glæde og grin.

Giv dig selv blomster! Det er endnu vigtigere nu, når vi ikke ser dem udenfor. Det giver liv og farver i det lille hjem. Og sammen med stearinlys er der ikke et øje tørt.

Drik en sund juice om dagen. Der er mange holdninger til, hvad den så skal bestå af. Jeg selv drikker sellerijuice om morgenen. Det smager absolut ikke godt, men jeg har vænnet mig til det, og jeg kan både se og føle effekten af det.

Gratitude is an attitude! Taknemmelighed er et markant tema inden for positiv psykologi, og der findes efterhånden meget forskning på området. Så start eller slut dagen med at tænke på fem ting, som du er taknemmelig for.

Det løfter ens sindsstemning og gør os mere positive og optimistiske. Taknemmelighed er at sige ’ja’ til livet og til at bemærke de ting i tilværelsen, som er værd at leve for. Livet sættes i et positivt og større perspektiv.

Træk vejret helt ned i maven en gang om dagen. Det lyder måske lidt banalt, for det gør vi jo hele tiden. Men de fleste mennesker trækker ikke vejret helt ned i maven.

Tænk på en positiv fremtid. Socialpsykologer taler om ’future-mindedness’, altså at vi skal bruge vores sind til at tænke på fremtiden og dermed skabe den fremtid, vi ønsker og drømmer om. For selvfølgelig er det vigtigt at kunne leve nu og her, men forskning viser, at optimistiske personer oftere tænker på fremtiden end os, der er lidt mere sortsynede.

Det er altså vigtigt at kunne forestille sig noget godt i fremtiden, for det skaber håb, glæde og energi.