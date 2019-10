I dag var en særlig dag. For det har nemlig været min første dag på en ny treårig uddannelse, som jeg er begyndt på her i København. En uddannelse som kropsterapeut hos Body SDS.

Og hvad er så det for noget?

Body SDS er en helhedsorienteret måde at behandle og arbejde med mennesker på, dvs. at der både bliver taget stilling til det kropslige og det psykiske i en behandling. Folk kan henvende sig med mange forskellige udfordringer eller problemer for at få en behandling. Alt fra stress og depression til rygsmerter eller andre fysiske skavanker.

Body SDS arbejder nemlig med idéen om det hele menneske – at der er en sammenhæng mellem fysik og psyke, og at traumer og følelsesmæssige anstrengelser kan sætte sig i kroppen. Mange oplever, at behovet for dialog til en Body SDS-behandling kan opstå som følge af, at spændinger frigøres, hvorfor terapeuten kan bruges som sparringspartner.

Jeg havde mistet flere af mine allernærmeste inden for kort tid, min familie var brudt op, og jeg følte mig simpelthen så alene og fortabt.

Derfor er det meget normalt, at behandlingen også indebærer samtaleterapi efter behov. SDS står for Self Development System.

Der er to grunde til, at jeg har besluttet mig for at starte på skolebænken igen. Den ene er, at jeg som psykolog altid har savnet ’det hele menneske’ i samtaler med folk. Psykologien har som ordet implicerer et fokus på psyken. (Imens lægevidenskaben har taget sig af kroppen).

Så når man har terapeutiske samtaler, er udgangspunktet og omdrejningspunktet jo netop samtalen, selv om kropssprog og forskellige psykologiske metoder bliver taget i brug. Jeg har derfor altid følt, at der har manglet noget, og at det føltes som en noget ensidig måde at arbejde med mennesker på.

Den anden grund er mere personlig, fordi jeg for noget tid siden virkelig havde brug for noget hjælp. Jeg var i en periode af mit liv, hvor jeg havde mistet flere af mine allernærmeste inden for kort tid, min familie var brudt op, og jeg følte mig simpelthen så alene og fortabt.

Hvis vi skal blive bedre til sundhed, end vi er til sygdom, kan vi ikke kun behandle og dulme sygdomssymptomer.

Ja, ordet fortabt beskriver det nok bedst. For det var jo netop, hvad der var sket. Jeg havde tabt nogle af de vigtigste søjler i mit liv. Både mennesker og familiestruktur. Og nu følte jeg, at jeg også var ved at tabe mig selv.

Jeg kan huske, at jeg kom ind i behandlingsrummet og satte mig på en stol over for behandleren med tårer i øjnene og sagde: »Bare gør noget! Jeg har hørt så meget godt om Body SDS, men jeg aner ikke, hvad det er.«

Han smilede heldigvis, som om det ikke var første gang, han havde set folk i min tilstand og bad mig så lægge mig på briksen.

»Lad os se, hvad din krop har at fortælle,« sagde han.

Behandlingen var en harmonisk kombination af tryk, pres, massage, knæk og samtale. Og så selvfølgelig et meget stort fokus på vejrtrækningens magiske kræfter. Man kan ikke sige, at det var en udpræget rar oplevelse – som en klassisk massage er – men en ekstremt effektiv behandling med mange forskellige teknikker.

En forløsning af spændinger og uforløste følelser og gamle erindringer. Jeg svedte og frøs, sagde ’av’ og grinte, imens tårerne trillede ned ad kinderne på mig.

Efterfølgende følte jeg mig ekstremt let og rolig indeni. Og jeg blev sendt ud af døren med et:

»Det er en spændende tid (læs: krise). Brug den nu godt. Det er altid en åbning til noget nyt.«

Så nu denne nye vej med en kombination af psykologien og Body SDS. En mere hel, og for mig, mere kropslig måde at arbejde med mennesker på. For hvis vi skal blive bedre til sundhed, end vi er til sygdom, kan vi ikke kun behandle og dulme sygdomssymptomer, som vi gør det i det sundhedssystem, som vi kender det.

Men måske vi skulle gå en anelse dybere og finde frem til årsagerne til disse symptomer. Årsagerne til, at en sygdom eller en tilstand er opstået i kroppen.

Leve efter en mere holistisk tilgang til sundhed og sygdom, hvor vi ikke tænker krop og sind så adskilt, som vi i vores del af verden hidtil har gjort. Hvor kroppen ikke er en maskine, der skal fikses og repareres, men en levende organisme med celler, der husker og kommunikerer med hinanden. Og tænke healing og sundhed som en evig dans mellem krop, sind og sjæl.