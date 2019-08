Thank God! Nu er ungerne startet i skole igen. Eller er det bare mig?

For ligeså fantastisk det er at have en laaaang sommerferie, hvor man rigtig har tid til at nyde hinanden uden faste sengetider, lektier og stram tidsplan, ligeså dejligt er det også med lidt struktur i hverdagen og lidt mere 'voksentid'.

For mange har sommeren måske også været en tid, hvor man har lavet mange ting, som man normalt ikke gør, såsom at tage en morgendukkert, spise noget andet, end man plejer, eller måske man har haft tid til at tage sit liv lidt op til revision. Fælles for os alle er nok, at de faste vaner og rutiner bliver lagt lidt på hylden.

Men når så hverdagen kalder igen, kan man godt have lyst til at starte på en frisk. Kassere nogle af de dårlige vaner og skabe nogle nye gode og værdifulde vaner.

For mig begynder det nye år nu.

Jeg har det med skolestart, som mange har det med nytår. For mig begynder det nye år nu. Jeg har altid syntes, at nytårsforsætter bliver for stressende, fordi det ligesom forventes, at hele nationen kollektivt ændrer sig i januar måned.

Vi skal alle tabe os, begynde at træne, holde op med at ryge og have sat sytten nye mål for året, inden klokken slår tolv. Stress! Næ, så er det meget mere snedigt og afslappende at få lusket nye tiltag i gang, når man alligevel skal købe nye blyanter til penalhuset, og energien er høj fra en varm sommer.

Men at ændre en vane er selvfølgelig udfordrende. Deraf ordet 'vane'. Det er nemlig noget, man er vant til at gøre. Det sker helt automatisk, uden at vi tænker over det, ligesom når vi børster tænder, spiser den samme slags mad eller automatisk reder sengen om morgenen.

Hjernen har udført en bestemt handling oceaner af gange, således at der nærmest kommer et spor i hjernen. Lidt ligesom med langrendski. Der kan det også være ekstremt svært pludselig at ville hoppe ud af et dybt spor og skabe et nyt. Det er nemlig meget nemmere at fortsætte i det spor, der allerede er der.

Vaner er ikke kun automatiske handlinger.

Men vaner er ikke kun automatiske handlinger. Det er i høj grad også automatiske måder at tænke og føle på. Og det er netop denne mere usynlige del af vanen, der kan være den største udfordring.

Her lidt praktiske fif til nye gode vaner:

Hvad er vigtigst for dig at ændre? Hvad er dine værdier? Hvis det er vigtigere for dig at begynde at træne og ikke stoppe med at ryge. Så start der. Du har motivation på det, der er vigtigst for dig, og som du virkelig brænder for.

Når vi ændrer eller skal skabe nye vaner, tager det lidt tid. Når du falder i og spiser en kage, glemmer at sige godmorgen eller sidder for meget på telefonen, så starter du bare dagen efter igen. Det er ikke et spørgsmål, om du 'falder i' og bryder din nye vane, men et spørgsmål, hvad du gør, når det sker. Det er det lange løb, der tæller. Ikke smutterne.

Start med en ting. Indfør én ny vane.

Start med en ting. Indfør én ny vane. Ryg kun efter middag, spis kød én gang om ugen, giv et langt kram til familien hver morgen, eller hvad det nu er. Men start med én ting og ikke syv nye tiltag, så du ikke bliver overvældet og dropper alt.

Jo flere gange, du gør det, jo større chance for, at det bliver (et nyt spor i hjernen) en ny vane. Derfor er det bedre 'at skære ned på kødet' end at erklære sig vegetar fra den ende dag til den anden.

Der findes gode vaner, dårlige vaner og 'drømmevaner'. Dvs. hvad vil du beholde og blive ved med at gøre (de gode), slippe (dårlige) eller tilføre (drømmevaner). En drømmevane for mig har for eksempel i lang tid været at kunne lave frisk juice til os alle hver dag.

Derfor har jeg i hundrede år tænkt på at anskaffe mig en juicepresser og har ikke fået taget mig sammen til at købe den. Det har jeg så nu, og vi er gået i krig med at lave frisk juice hver morgen til os alle.

Den dårlige/gamle vane skal erstattes af en ny. Ellers opstår der et tomrum, for vi kan ikke bare fjerne den. Det kan for eksempel være, at vi gerne vil lade være med at tjekke mails og Instagram som det første, når vi vågner, eller lige inden vi skal sove, fordi man bliver negativt påvirket af det. Men så må den skiftes ud med et andet morgenritual eller lidt inspirerende og opløftende læsning som det sidste, inden vi sover.