Island er kendt for sine vilde heste, men skjulte optagelser afslører en anden side – en ny industri, hvor heste på såkaldte blodfarme mishandles.

Industrien går ud på at tappe drægtige hopper for blod i begyndelsen af deres drægtighed for at udvinde hormonet eCG – også kendt som PMSG. Et produkt, som blandt andet sælges til den danske svineproduktion.

Sara Rasmussen fra Anima er i mod denne metode, da det er for voldeligt overfor hestene.

B.T. netop Sara Rasmussen fra Anima i studiet for at tale nærmere om de voldsomme hændelser på Island. Debatten sker i B.T. Live. Du kan stille spørgsmål eller komme med din kommentar på B.T.s Facebook-side.