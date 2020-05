En af heltene fra tegnefilmen Toy Story om det besjælede legetøj har egentlig fat i pointen: 'Mod det uendelige univers!' lyder mottoet for rummanden Buzz Lightyear.

I weekenden blev der for første gang siden 2011 opsendt astronauter fra amerikansk jord.

Det skete, da SpaceX-raketten Falcon 9 med to astronauter lørdag aften dansk tid blev opsendt fra Kennedy Space Center i Florida.

I den lange amerikanske pause fra bemandet rumfart er ingenting dog stået stille. I 2015 fik vi sågar en dansker i rummet, da astronaut Andreas Enevold Mogensen med et russisk rumfartøj blev fragtet til Den Internationale Rumstation, hvor han opholdt sig og arbejdede i ni dage.

I en tid med store udfordringer her på kloden kan det virke besynderligt at bruge enorme kræfter og ressourcer på at sende mennesker ud i det kolde verdensrum.

Umiddelbart er der jo nok at tage fat fat på her på kloden med coronapandemi, overbefolkning, klimaforandringer og utallige andre udfordringer, vi står over for.

Men det giver mening, for 'sandheden er derude', som det blev formuleret i den amerikanske science fiction-serie The X-Files fra 90'erne. Og hvis det er for meget sagt med 'sandheden', så er der i hvert tilfælde mange svar på mange spørgsmål – foruden selve jagten på sandheden.

Under sit ophold på rumstationen arbejdede Andreas Mogensen blandt mange andre spændende projekter med Thor-eksperimentet – opkaldt efter den nordiske tordengud – hvor det lykkedes ham at lave unikke optagelser af særlige lyn, der skyder opad i stedet for nedad mod jorden. Forskerne er interesserede i at undersøge, hvilken betydning tordenvejr har for klimaet, så selv om der er tale om et rumfartsprojekt, er det ikke noget løsrevet fra livet og vores udfordringer her på jorden. Tværtimod.

Det samme gælder flere andre danske rumprojekter. DTU Space har f.eks. bidraget til et studie, hvor man fra rummet har foretaget omfattende opmålinger af indlandsis på Grønland for at blive klogere på afsmeltning.

Dansk rumfart er i dag en stor industri og har allerede markeret sig med deltagelse i en række spændende og komplicerede rumprojekter, som der er hård konkurrence om at komme med i. Mange vil huske mediedarlingen Rosetta, rumsonden, der i 2014 med en danskudviklet strømforsyning om bord skulle i kredsløb om en komet. Efter to år i dvale skulle maskineriet 'vækkes', og der var derfor flere indbyggede cliffhangers i missionen for os alle – særligt for Lystrup-virksomheden Terma, der leverede teknologien.

Rumfart bidrager med arbejdspladser, stimulerer forskningsmiljøer og kan hjælpe os med de udfordringer, vi står over for på kloden, men perspektiverne er jo større endnu: Kan mennesker en dag kolonisere rummet og bo på andre planeter?

Desuden er der jagten på de virkelig store spørgsmål, som vi endnu mangler svar på. Hvad er det hele opstået af – herunder livet? Er der en mening med det hele, og hvad bliver fremtiden for vores univers?

Det er ikke spørgsmål, som vi får besvaret af SpaceX-raketten Falcon 9 eller de to astronauter, men viljen til at søge ud i universet er samtidig et skridt på vejen til en dag måske at kunne besvare dem.

Derfor er der grund til at glæde sig over, at også amerikanerne er tilbage med bemandet rumfart. Sandheden er derude – vi skal ud og finde den. Danmark skal naturligvis med.

Mod det uendelige univers! (selv om det i virkeligheden næppe er uendeligt).

Ugens svar

B.T. har beskrevet en hæslig tendens med ydmygende voldsvideoer med unge mennesker, der bliver delt og gjort tilgængelige for et bredere publikum på sociale medier som Instagram.

Efter i flere dage at have jagtet svar fra ansvarlige chefer på de store platforme lykkedes det endelig at gennemføre et interview med Facebooks head of public policy i Benelux og Norden, danske Martin Ruby, der svarede på kritikken:

»Det er klokkeklart, at videoer som dem, I har vist eksempler på, skal væk. Og her har vi helt klart ikke været gode nok. Men forhåbentlig, hvis vi snakker sammen igen om 12 måneder, så er vi blevet meget bedre,« sagde han blandt andet. Det tjekker vi naturligvis op på til den tid.

Ugens optur

En 1-1-kamp mellem AGF og Randers er under normale omstændigheder ikke altid det, der får blodet til at rulle allerhurtigst. Men den seneste var. For med den ruller bolden atter i Superligaen, og endnu et skridt på vejen mod en normal hverdag efter corona er taget.

Lyden af dåsefans under tv-billederne og drive-in-tribune på Tangkrogen i Aarhus fik genåbningen af Superligaen til at vække opsigt, også i udlandet. Hvilken optur at være i gang igen!

Ugens farvel

Klummeskribent i B.T. Annette Heick er nu desværre 'forhenværende klummeskribent i B.T.'. Efter 11 år og i alt 580 klummer har hun valgt at takke af.

Tak for mange gode grin og kloge indsigter. Jeg tror aldrig, at jeg fik læst en dårlig en blandt de 580, hvis en sådan fandtes.