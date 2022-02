Racisme er et kæmpe problem i Danmark.

Det mener Samuel Herrin Bertholdsen, der er bestyrelsesformand for Afro Empowerment Center. Og derfor har han skrevet et essay i mediet Heartbeats for at sætte fokus på problemet.

»I 8-11-årsalderen bliver drillerierne grovere, man bliver sammenlignet med aber og med de kendte reklamer for indsamling af penge til Afrika. Man bliver ikke inviteret til de andres fødselsdage. Drillerierne begynder at blive fysiske.«

Det skriver Samuel Bertholdsen blandt andet om sin opvækst, men det er ikke kun i 8-11-årsalderen, at han har oplevet racisme. Det har strukket sig over markant længere tid, hvor det ikke har været unormalt, at han er blevet kaldt ting som negerbolle, lille sorte sambo og mudderdreng.

Og med den opvækst mener Samuel Bertholdsen, at vi i Danmark har et problem med racisme.

Den holdning vil blev debatteret, da Samuel Bertholdsen besøgte B.T. Live.

I videoafspilleren øverst i artiklen kan du følge udsendelsen. Det kan du ligeledes på B.T.s Facebook-side, hvor du kan skrive kommentarer.