Det går stærkt for tiden.

Hold da op, hvor må det have været fedt at skrive aviser i de seneste 10-14 dage.

Danmark lukker ned, hvorfor??? Hvad bilder de sig ind? Hvorfor får vi ikke en forklaring? Nu har vi siddet i kø i flere timer. At man næppe i kampens hede kan give sig af med at ødelægge en efterforskning og forbryderjagt med at give informationer til hele befolkningen, var der mange, der ikke fattede.

Nu skal det så siges, at den forklaring, vi fik meget senere, lød ret mystisk, og det fik jo nok en del til at ryste på hovederne. Hvad er det for folk, der skal beskyttes? Er de i ledtog med nogle, der lige har begået et terrorangreb i hjemlandet?

Men PET (og avisforsiderne) blev reddet på målstregen, da vores alles Kim Larsen døde morgenen efter. Så var adskillige kilometer spalteplads udfyldt igen. Alle havde historier at fortælle om sig selv (ikke mindst) og Kim. Og minderne vælder da også frem hos de fleste af os.

Politikerne holder sig ikke tilbage. Statsministeren trådte frem fra Marienborg og talte om 'Kvinde min', og det virkede meget ægte og rigtigt.

Men at han så indledte åbningstalen i Folketinget med at nævne Kim Larsen igen, var bare for meget.

Kim Larsen skal æres det, han bør, men det hører sgu ikke hjemme på tingets åbningsdag, hvor statsministeren skal redegøre for rigets tilstand og for, hvad regeringen påtænker at gøre ved det.

Eneste undskyldning for at tage Larsen med havde været, hvis regeringen ville ophæve rygeforbuddet for at ære vores store mand, men det nævnte statsministeren nu ikke noget om.

Nå, i øvrigt er det jo ikke initiativer, vi mangler for tiden. Det virker, som om alle er blevet ramt af 'ketchupeffekten'. Man sidder i lang tid, uden at der sker noget, og så pludselig vælter det ud af flasken. De har sandelig sparet godt sammen i de sidste tre år, de ministre.

Men se, om alt ikke er lysende klart nu. Vi skal altså bare liiige vente til 2030, for her skal alle miraklerne åbenbares.

ALT skal ske i 2030, og alt KAN ske. Det mest sandsynlige er, at det alligevel ikke sker, men det har vi alle glemt, og i øvrigt er det jo nok nogle andre politikere, der styrer til den tid.

Det gibbede nu alligevel i mig, da jeg hørte, at vores dejlige dieselbil blev dømt ude. Min mand og jeg solgte to biler, nøjedes med en, der også var meget mere brændstoføkonomisk, og vi var faktisk klimamæssigt ret selvglade over vores indsats.

Men ak, nu er vi igen blandt de dumme svin, der ødelægger verden. Det er ikke nemt at være menneske. Så nu må vi bare bede guderne om godt vejr og håbe, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ikke nænner at straffe os gamle bilister, når tiden kommer. Og lur mig: DET gør de ikke.

Nå, men da klimaudspillet så kom, og det skulle der syv ministre til at præsentere, så skulle man jo tro, at det ville fylde alle forsider, og bilerne tog da også en del af spalterne…

MEN, MEN, MEN. Så kom Anna Britta Troelsgaard Nielsen og ryddede det hele. 111 millioner har hun formodentlig lettet socialstyrelsens pengekasse for. Og så var dagen reddet igen for alle medier.

Den kan holde lidt endnu, for jagten er gået ind, og selvom hytten i Sverige ikke så ret prangende ud, så har vi da eventyret i Sydafrika. Anna Britta er nemlig god ved dyr … og så ender historien måske med noget godt for krokodiller og andre udsatte.