Hvor meget gør du egentlig selv for at holde liv i kærligheden?

Et af de begreber, jeg arbejder med i min praksis, er 'intentionel kærlighed'.

Det vil sige, at ens handlinger har en intention, en hensigt, et formål eller at der er en plan. Jeg kan gøre ting i mit parforhold, der styrker vores forhold og det følelsesmæssige bånd imellem os, men jeg kan edderbankeme også gøre en hel masse, der er ødelæggende. Både her og nu og på den lange bane.

Mange af de par, jeg har arbejdet med igennem tiden, har haft en dyb længsel efter hinanden følelsesmæssigt. De savner hinanden og har haft svært ved at 'finde hinanden' igen.

Det er derfor, ritualer er så pokkers geniale!

Det er helt forståeligt. Som jeg for nylig udtalte i et interview, så bliver prioriteringen af kærligheden, parforholdet og 'os' ofte sat nederst på listen, når resten af dagens opgaver vælter ind over en.

Ifølge Wikipedia er et ritual eller en rituel handling en symbolsk handling, der har til formål at påvirke noget.

Og noget – ja – det er i dette tilfælde parforholdet, kærligheden og den følelsesmæssige forbindelse imellem jer. For det er jo DET, som par går og savner. Og det kan man altså sagtens hjælpe på vej ved at indføre simple ritualer i dagligdagen eller på ugentlig basis, der sikrer, at der er tid til 'os'.

Hvad virker for jer allerede – og kan I skrue op for det?

Det handler om at finde forbindelsen til hinanden igen, og det lyder mere højtideligt, end det er, så hæng på lidt endnu!

Vil I arbejde med det her, så kan I med fordel se på, hvor I i forvejen 'connecter' eller på dansk 'forbinder' jer med hinanden.

Derudover kan I overveje, hvilke kategorier I ønsker at skabe ritualer og dermed styrkelse af 'os' inden for. Det kan være kategorierne:

Fejringer

Kommunikation

Seksualitet

Hverdagslivet

Romantik

Afstresning

Måske er det i hverdagen, at I går og savner hinanden, men I er absurd gode til at planlægge romantik ude af huset. Så kan I med fordel se på, hvor I kan skabe rum for små møder. Måske handler det om at sidde 15 min. hver dag, når I kommer hjem, og lige falde ned og sige: »Hey, hvordan har din dag været?«

Er det sexlivet, det knirker med, og hvor I begge savner hinanden, kan det være, at I skal overveje at gå tidligt i seng hver søndag efter et fælles bad, hvor der så både er rum og tid til erotik, hvis det er dét, I lige har lyst til den aften.

Er det romantikken, der savnes, kan det være, at I skal aftale, at I hver den første onsdag i måneden skiftes til at planlægge noget romantisk for hinanden – måske endda ude af huset.

Udgangspunktet er jo, at I begge gerne vil have mere af 'jer'. Der er et savn – hvordan kan vi fælles imødekomme det savn, så vi begge føler os set, hørt og mødt.

Majs Tip: Start med at se på, hvad der allerede virker for jer, og overvej, om I skal skrue op for det.

Læs mere om Maj, hendes praksis og hendes bøger HER.