Hvis du virkelig ønsker at ændre kursen i dit liv, er du nødt til at skabe store forandringer.

Det gjorde jeg, da jeg - med selvskabt disruption - valgte at gå ind i pornobranchen.

Disruption betyder som bekendt afbrydelse eller forandring. Disruption opstår, når større, etablerede virksomheder bukker under for mindre og langt mere innovative iværksættervirksomheder, som pludselig tager over med nye og bedre produkter på det pågældende marked. Overtagelsen kommer uventet og er dermed ikke en selvskabt forandring for de etablerede virksomheder.

Regeringen nedsatte sågar Disruptionsrådet i 2017 for at drøfte, analysere og komme med forslag til, hvordan danske virksomheder og danskere bliver godt rustet til fremtiden og fremtidens arbejdsmarked. Et godt initiativ for den økonomiske vækst.

Selv har jeg flere gange i mit liv valgt at gå nye veje for at ændre en tilværelse, jeg ikke befandt mig godt i

Men hvad hvis vi kigger på begrebet disruption med andre briller - som en mulig frivillig forandring på det menneskelige plan?

Kan vi bruge det til at vækste? Hvordan kan vi ruste os selv til et sundere jeg og nyde livet mere? Hvordan kan vi bruge disruption som en aktiv afbrydelse af en specifik levevis, som ikke fungerer optimalt?

Måske er det en idé at nedsætte et disruptionsråd, der ikke kun fokuserer på det økonomiske plan, men i stedet på det menneskelige nydelsesaspekt? For hvordan kan vi påvirke flere danskere til at komme ud af deres middelmådige komfortzone?

Der har været periodevise tilstande af utilfredshed i mit liv, som har ligget og ulmet i min underbevidsthed, og de gange har jeg følt det nødvendigt at overrumple mig selv med et bagholdsangreb for at kunne præstere bedre på et højere niveau.

Det har altså ikke handlet om små forandringer, men bevidste større forandringer i mit liv. Det er også derfor, jeg i denne sammenhæng vil bruge begrebet disruption. Hvis du virkelig ønsker at ændre kursen i dit liv, er du nødt til at skabe store forandringer.

En af de mange gange i mit liv, hvor jeg bevidst har valgt at skabe en større forandring, var mit velkendte valg at blive international pornostjerne.

Det var ikke en beslutning, jeg traf fra den ene dag til den anden. Dertil var jeg trods alt for intelligent og bevidst om, at hvis jeg traf dette kontroversielle valg, ville det sandsynligvis påvirke resten af mit liv.

Jeg kiggede efterfølgende på rulleteksterne på de film, jeg syntes bedst om, for at se, hvem der havde produceret og instrueret de forskellige film

Samtidig var det også lige præcis det, jeg ønskede. At udstikke en ny kurs, der ville ændre mit liv en gang for alle.

Lige så snart jeg fik idéen om at entrere den 'farlige' verden, kunne jeg mærke adrenalinen køre rundt i min krop, og i netop det sekund vidste jeg, at jeg havde valgt rigtigt.

Dengang anede jeg intet om pornobranchen, og jeg var lige så grøn på det område som så mange andre. Jeg havde hverken været side 9-pige eller nogen babe i Se og Hør. Det var fuldstændig ukendt farvand at kaste sig ud i, og det var præcis det, der tændte mig.

Men hvordan kom jeg overhovedet i kontakt med branchen?

Jeg kendte ingen folk i pornobranchen, men jeg vidste med det samme, at jeg ville til udlandet og arbejde med de bedste producenter.

Dengang så jeg en del frække film. Og jeg kiggede efterfølgende på rulleteksterne på de film, jeg syntes bedst om, for at se, hvem der havde produceret og instrueret de forskellige film.

Dernæst fandt jeg telefonbogen frem eller ringede til nummeroplysningen for at finde de rigtige numre til de rigtige folk. Derefter gik det slag i slag, og resten er historie, som man siger.

Det gode, jeg havde gjort for mig selv og mit liv, var at komme ud af en stilstand, og jeg havde navigeret mig selv videre på en ny kurs i livet.

Dermed havde jeg, med selvskabt disruption, skabt helt nye karrieremuligheder for mig selv og min fremtid.