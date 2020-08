»Udsigten til en vaccine mod covid-19 ligger ikke så langt ude i fremtiden.«

Sådan lyder det opløftende budskab fra den medicinske chef for Lægemiddelstyrelsen, Nikolai Brun, som onsdag gæstede B.T.

Ud over sit arbejde i Lægemiddelstyrelsen sidder Nikolai Brun i en vaccine-styregruppe, hvor han arbejder tæt sammen – og i dyb fortrolighed – med de andre lande i EU.

Her skal de i fællesskab stå for indkøbet af corona-vacciner, og Nikolai Brun fortæller, at Danmark står langt fremme i køen, da man arbejder i fællesskab, og at det vil give gode priser og større leverancer, når det gælder corona-vaccinen.

Nikolai Brun, medicinsk chef for Lægemiddelstyrelsen.

Vaccinens fire faser Fase 1: Test af et begrænset antal mennesker for at blive klogere på effekt og bivirknigner Fase 2: Test af et større antal forsøgspersoner. Her inddrages personer, der i højrisikogruppen for at få coronavirus. Fase 3: Fortsættelse af fase 1 og 2 dog med tusinde af testpersoner for at påvise, at vaccinen er effektiv under normal sygdom Fase 4: Her begynder man at markedsføre og sælge vaccinen, samtidig med at man stadig indsamler information om eventuelle bivirkninger og længden af immunitet. Kilde: Videnskab.dk

Nikolai Brun anslår, at man vil se Europa-godkendte vacciner til næste år – altså 2021.

»Hele det lægevidenskabelige samfund har kastet alt, hvad de har i hænderne, for at løse det her problem. Der er intet, der er højere prioriteret i øjeblikket, og det er ekstremt positivt.«

Lige nu har man i Danmark ikke nogen konkret corona-vaccine, men både her og mange andre steder i udlandet arbejder man på højtryk på at kunne færdigudvikle en vaccine. Ifølge Nikolai Brun skal man dog til udlandet for at finde de selskaber, der er nået længst med at udvikle en corona-vaccine.

»Lige nu er der ikke bare ét, men adskillige store producenter, som er i slutafprøvningen mod coronavirussen.«

Vaccineproducenter der er i afsluttende fase - Moderna - Biontech og Pfizer - Astrazeneca og Oxford Universitet - Murdoch Children’s Research Institute Kilde: New York Times, Ritzau.

Her er man nogle steder nået til den såkaldte tredje udviklingsfase, hvor man er begyndt at teste på tusindvis af forsøgspersoner.

Så langt er Rusland ikke, understreger Nikolai Brun, selv om landets præsident, Vladimir Putin, tirsdag fortalte, at man står klar med en vaccine.

Men det skal ikke tages for gode varer, mener Nikolai Brun.

»Jeg kan ikke vide, hvor god den russiske vaccine er, for vores russiske kolleger har ikke delt deres data med os. Det russiske system er anderledes. Der kan man godt markedsføre vaccinen, før man har sikret, at den er 100 pct. sikker. Det kan man ikke i Europa. Russerne har testet 76 personer, og det er ikke nok til at få en vaccine godkendt i Europa. Her skal man teste flere tusinde personer.«

For selv om alle rundt om i verden står i kø for den endelige corona-vaccine, så er det yderst vigtigt, at den bliver massetestet og bliver testet under ordentlige forhold. På den måde risikerer man ikke at udsende et middel, der i sidste ende kan give alvorlige bivirkninger.

»Vi skal have styr på bivirkningerne, før vi giver en godkendelse. Vi giver ikke en godkendelse, før vi mener, det er sikkert at gøre det,« siger Nikolai Brun.

De seneste corona-tal fra onsdag viser, at yderligere 111 danskere er blevet smittet. Der er fire færre indlagte, så tallet er på 16, og for første gang siden marts er ingen danskere i respirator.