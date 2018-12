»Juletræet med sin pynt venter på, vi får begyndt.«

Det er godt at vente og hvile i forventningen. Ryst hverdagens jag af, og nyd 'julefreden'. Det er samvær, hygge og tryghed.

Vi er ikke ret meget hver for sig, men bliver til noget og vokser i samværet med andre. De fleste af os kan sænke skuldrene, og slappe af.

Men fortvivlende mange er fanget i fattigdom og ensomhed.

Der er flere familier i år, som får julen til at hænge sammen med hiv, sving, gaffatape og julehjælp

I løbet af året faldt yderligere 12.000 børn gennem velfærdssamfundets netmasker. De blev ikke grebet af vi andre på vejen ned til de nu 64.500 børn, som vokser op under fattigdomsgrænsen.

Det vil præge mange af dem gennem hele livet, for fattigdom er en tatovering, som børn har svært ved at slette senere i livet.

Heldigvis er det ikke kun det, som kan tælles, der tæller. Varme, omsorg og solidaritet tænder lys i julen.

Det er vældig moderne, at tale om 'paradigmeskifte'. Det er der også brug for, bare på en anden måde. I stedet for stresssamfundet skal vi have mere ro på, og julen giver mulighed for at geare ned.

Sociale medier er blevet nutidens afguder. Så slap dog af!

Men det er som med spisevaner og slankekure. Det vigtigste er ikke, hvad vi spiser mellem jul og nytår, men mellem nytår og jul. Det er i den lange periode, at vanerne sætter sig.

Ja, helt bogstaveligt. Samfundet rystes af en galoperende stressepidemi, der sender sygemeldinger afsted som sneflokke, der kommer vrimlende.

Hurtigt i vuggestue og hurtigt videre til børnehave. Forældre, der ønsker at udsætte skolestarten får sjældent en ben til jorden. Afsted i en fart til skoleår med minimum 10 nationale tests, som nogle gange ender med helt op til 30 tests.

Hurtigt i gang med en uddannelse, og som skudt ud af en kanon, videre ud på et arbejdsmarked, hvor tempoet og effektiviteten hele tiden presses opad. De unge, som starter i job i dag, skal forvente at arbejde til de er 74 år. Arbejd! Arbejd!

Jeg synes, at I skal snuppe et par sabbatår mens tid er.

Faderen, der triller afsted med en glad unge i klapvognen, men som ikke hører andet end musikken eller telefonsamtalen. En mor der er optaget af videoer på Facebook, mens barnet forgæves søger kontakt. Et par der går med hinanden i hånden, og som begge i den anden hånd holder mobilen til øret. Mon de taler med hinanden pr. mobil?

På restauranter sidder mennesker over for hinanden, men opslugt af mobilerne. I biografer og til koncerter tjekkes og opdateres alt muligt. Mange unge føler hele tiden behov for at være 'på' og inden for virtuel rækkevidde. Ikke sært, at så mange føler sig trætte, utilstrækkelige og stressede.

Sociale medier er blevet nutidens afguder. Så slap dog af!

Ja, jeg er sikkert gået hen og blevet en sur gammel kværulant, men hellere det end at ende som en SoMe-zombie. Altså disse omvandrende trancevæsner i parallelsamfund med ørepropper, så de hele tiden kan stimuleres med telefonsamtaler eller underholdning.

Det er en politisk opgave at få samfundets hamsterhjul til at dreje lidt langsommere og et personligt valg at være mere til stede og mærke verden i stedet for mobilens aftryk i hånden.

Vi kan bruge julefreden til at finde hinanden og fællesskabet. Jeg ønsker dig nogle dejlige juledage og mere ro på mellem nytår og jul.