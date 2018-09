Debatindlæg af Simon Kollerup (MF), Socialdemokratiet

Jeg er bange for, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille har haft så travlt med at klatre i træer, at han simpelthen har glemt at lytte til, hvad Socialdemokratiet siger.

I hvert fald giver han her i B.T. (19.9) udtryk for, at han ikke ved, hvad Socialdemokratiet vil, hvis Socialdemokratiet vinder regeringsmagten.

Jeg vil gerne hjælpe økonomi- og indenrigsministeren lidt på vej.

Socialdemokratiet vil samarbejde bredt og sikre, at vi investerer i fællesskabet. Det går godt med økonomien. Det skal komme alle til gode. Derfor vil vi samarbejde med de partier, der vil sætte velfærden først.

Der kommer flere ældre. Der kommer flere børn. Den udvikling skal der tages hånd om sådan, at danskerne kan have tillid til, at vores børn og ældre får den omsorg, der skal til.

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at Socialdemokratiet kan samle 90 mandater bag den ambition, hvis Socialdemokratiet vinder regeringsmagten.

Jeg ved, at Simon Emils højeste ønske er topskattelettelser. Men det får børnene og de ældre altså ikke noget ud af. I øvrigt er der med al tydelighed heller ikke 90 mandater, der ønsker topskattelettelser. Hverken nu eller efter valget.

Simon Emil prøver at skabe tvivl om udlændingepolitikken. Det gør han helt uden at nævne, at Socialdemokratiet tidligere på året fremlagde et samlet bud på en udlændingepolitik.

Udspillets klare budskab er, at vi i Socialdemokratiet ønsker en retfærdig og realistisk udlændingepolitik, hvor vi ikke tager imod flere mennesker, end vi kan integrere.

Vi ønsker en udlændingepolitik, der er bredt forankret i Folketinget på tværs af den politiske midte. Der er nemlig brug for en udlændingepolitik, der samler Danmark. Så Simon Emil kan godt pakke den bekymring væk.

Jeg har stor forståelse for, at de mange nederlag, Liberal Alliance har været igennem, siden de indtrådte i regeringen, kræver bearbejdelse.

For bare at nævne de vigtigste, smuldrede ønskerne om topskattelettelser, højere pensionsalder og ønsket om lavere arveafgift.

Men de mange nederlag er altså ikke en undskyldning for at stoppe med at lytte til, hvad Socialdemokratiet siger.

Jeg tror faktisk, at mange af de nederlag kunne være undgået, hvis Simon Emil og resten af Liberal Alliance lyttede mere til, hvad Socialdemokratiet siger.