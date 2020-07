Så fik vi endelig brutale billeder af 90-årige Else, der på grusom vis bliver mishandlet af personalet på Plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Billederne, TV 2 blev nægtet at vise på grund af et fogedforbud, men som Ekstra Bladet trodsigt valgte at publicere.

Og hvad skete der fra de ansvarliges side?

Tavshed!

Hvad fanden fejler vores sundhedsminister, når han i dagevis daser den af på Bornholm og guffer røget sild i bar overkrop, som var han på influencer-ferie, i stedet for at forholde sig til sit ansvarsområde?

Og hvad sker der med Mette Frederiksen?

Hvad fanden fejler ældrerådmanden i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF), der også helt belejligt pludselig leger ferieramt og derfor beklageligvis ikke besvarer mail med spørgsmål, der gør ondt, men som for pokker lige præcis er hendes freaking job at komme med svar på – hvis hun ellers gad?!

Og hvad sker der med Mette Frederiksen?

Jeg er udmærket klar over, at hun selv insisterer på at være 'børnenes statsminister', men hun er nu engang også både pressens og landets minister, også selv om det heller ikke lige passer hende i dag.

Hvis sagen om den demente Else var sket under blå regering, tror jeg nok, vi havde set dem alle sidde på række i 'Aftenshowet' med ansigtet i forargede folder, men i dag er de tre magtmennesker, der ellers får serielle orgasmer af at lovgive og omfordele, taget på tre måneders ferie.

Det er jo ikke, fordi ledelsen ikke kan reagere!

Spørger man dem selv, er der masser af arbejde i oplandet, hvor de plejer deres valgkredse.

Problemet er bare, at der ikke er et fucking øje, der hverken plejer Else eller en række andre gamle i det her land, hvor man visse steder har opbygget en kultur, der handler om at sidde og brokke sig i frokoststuen over sit arbejde og arbejdsvilkår, så man kan retfærdiggøre, at man lader de svageste ligge i egen afføring i 16, 18 og op til 24 timer, og afstemme løgnehistorier, så man slipper for at behandle, medicinere eller drage det der røvsyge skidt, man kalder menneskelig omsorg.

Først efter flere dages massivt pres pipper Magnus Heunicke. Pludselig er han alligevel interesseret i de ældres livskvalitet og indkalder til et 'møde'!?

Her vil jeg gerne have svar på, hvordan i helvede det kan være rigtigt, at otte pårørende til en dement i 90'erne efter tre års kamp mod personale, ledelse og kommune ikke kan sikres en værdig behandling af deres pårørende, der betaler kassen for bo og pleje.

Det er jo ikke, fordi ledelsen ikke kan reagere! Nu efter et par dages brokkerier, og beklageligvis også et par trusler, bliver pårørende nu politianmeldt.

Men hvem anmeldte personalet i de minimum tre år, Else og andre beboere blev fysisk og psykisk mishandlet?

Elses sag er et tydeligt bevis på, at vores stat og kommune ikke er til for borgeren. Borgeren er til for dem!