Undervisningsminister Merete Riisager afbrød torsdag et besøg på Ørestad Gymnasium før tid, fordi der angiveligt blev kastet mønter og råbt 'luder' efter hende.

Nu fortæller en af de elever, der demonstrerede mod ministeren, sin version af, hvad der skete. Og den er noget anderledes end det billede, der hidtil er blevet tegnet.

Monique Ekstrøm indrømmer, at situationen kom ud af kontrol. Netop de ord sognepræst og debattør Katrine Lilleør, der deltog i mødet sammen med Merete Riisager (LA), brugte.

Men gymnasieeleven sidder ikke desto mindre tilbage med en 'følelse af uretfærdighed'.

Hun mener, at begivenhederne på Ørestad Gymnasium i torsdags er blevet forvrænget.

'I, medier, vælger at fokusere på, at én elev kaldte ministeren et ubekvemt ord. Hvilket jeg og alle andre selvfølgelig tager total afstand fra. Det var dog langtfra alle elever, som deltog i denne uacceptable adfærd. Det var et fåtal, der ikke kunne opføre sig ordentligt. Resten demonstrerede fredeligt,' skriver Monique Ekstrøm i en kommentar i Berlingske.

Hun er frustreret over, at 'luder'-råbene efter ministeren fjernede al fokus fra det, som var elevernes hensigt: At demonstrere mod det, de oplever som så store forringelser af deres uddannelse, at det går ud over kvaliteten af undervisningen.

Ifølge Monique Ekstrøm er eleverne utilfredse med, at gymnasierne er blevet tvunget til at spare så meget, at det har ført til adskillige lærerfyringer.

Eleverne oplever blandt andet, at undervisningen bliver aflyst på grund af lærermangel og at der ikke er tid til at rette deres opgaver, skriver hun.

'Vi er utilfredse med, at der ikke er ordentlige vilkår for Danmarks fremtid, nemlig os. Hændelsen på Ørestad Gymnasium var et forsøg på et opråb til de danske politikere. Noget, som åbenbart er svært i dagens Danmark,' afslutter Monique Ekstrøm.

Undervisningsminister Merete Riisager var sammen med sognepræst Kathrine Lilleør taget til gymnasiet på Amager for at tale om demokratisk dannelse.

Der var sat halvanden time af i kalenderen.

Men allerede efter cirka 30 minutter var parret på vej væk fra det, Kathrine Lilleør beskrev som 'en situation ude af kontrol'.

Lilleør fortalte indledningsvis, at der blev kastet mønter efter dem, men siden justerede hun sin udtalelse.

»Der var ikke så meget, der faldt ned. Der var ikke en regn af ting, og vi blev ikke ramt af noget,« siger hun til DR, og tilføjer, at hun er i tvivl om, hvorvidt der var tale om en kapsel eller en mønt.

Både skolens rektor, Jonas Lindelof, og skolens elevråd har taget afstand fra episoden.