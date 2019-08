Danske par smider alt for nemt håndklædet i ringen.

Det mener debattør, coach og forfatter Xinxin Ren Gudbjörnsson.

»Jeg tror, at mange har tendens til at blive skilt over småting i Danmark. Jeg hører mange i min omgangskreds sige, at deres mand er for kedelig, og at de gerne vil finde en sjovere. Men har de tænkt over, om de selv er kedelige, og hvad de kan gøre ved det? For den slags går ofte begge veje,« sagde hun torsdag i B.T.s livestudie.

40-årige Xinxin Ren Gudbjörnsson er blandt andet kendt for tv-programmerne 'Tigermor og lektiekuren' og 'Xinxin og de fortabte indvandrere'. Hun har ikke noget imod, at folk lader sig skille, men at folk giver for hurtigt op, hvilket også afspejles i statistikkerne.

Min venindekreds syntes, at jeg godt kunne gøre det bedre end ham

I rekordåret 2014, hvor 19.435 par blev skilt, var det nemlig de yngste ægteskaber på særligt mellem fem og otte år, der brød sammen. Sidste år blev 14.936 par skilt.

Xinxin Ren Gudbjörnsson er aktuel med bogen 'Den knap så unge mand', der handler om fraskilte Christian, der er midt i 30'erne og på jagt efter lækre damer i massevis, efter han er sluppet ud af sit kedelige ægteskab.

Det går dog ikke som forventet. For kvinderne synes ikke, at han er så fantastisk, som han selv går og tror.

Græsset er nemlig sjældent grønnere på den anden side, mener Xinxin Ren Gudbjörnsson, der som 25-årig mødte sin fem år yngre mand, der dengang arbejdede som bartender for senere hen at være medarbejder i McDonald's.

»Min venindekreds syntes, at jeg godt kunne gøre det bedre end ham dengang. At han godt kunne have en højere indkomst eller uddannelsesniveau. De glemte det menneskelige, og hvor godt vi passede sammen og de interesser, vi delte,« fortalte Xinxin Ren Gudbjörnsson, der har en master i teologi og en kandidat i kommunikation.

Hun har blandt andet været gæsteforsker på Søren Kierkegaard Forskningscenteret.

»Jeg er rigtig glad for, at vi ikke behøver at tale om Søren Kierkegaard hver dag derhjemme. De fleste Kierkegaard-forskere, jeg kender, er enten singler eller gift med andre Kierkegaard-forskere. Vi er til gengæld to 'Star Trek'-fans, som har fundet sammen.«

I dag er hendes mand filmtekniker, og Xinxin Ren Gudbjörnsson indrømmer, at de sagtens kan kede sig sammen.

»Men så snakker vi om det,« understreger hun.

Der skal derfor mere end et skænderi til at ødelægge forholdet.

»Jeg går meget op i, at vi er meget sammen og deler oplevelser sammen. Så hvis han pludselig synes, at det ikke er fedt, og det bliver ved sådan i nogle år, vil det være helt okay at blive skilt. Altså, hvis man bliver uenige om de store linjer i ægteskabet.«