I tirsdags blev restriktionerne ophævet, og de madglade danskere kan igen besøgt landets mange restauranter og cafeer uden at skulle bekymre sig om coronapas og mundbind.

Men én af dem, der ikke er tilfreds med regeringens håndtering af coronasituationen, er Philip Lundsgaard, der ejer restauranterne Riva Bistro & Bar i Rungsted Havn og på Langelinie i København.

»Det er helt væk. Så kan jeg ikke engang omsætte for det, som det vil koste at have mit personale på arbejde. Det er en fysisk umulighed. Glem det. Jeg er mundlam. Det her ødelægger restaurationsbranchen. Det er fuldstændig hul i hovedet,« lød det den gang, der var arealkrav for restauranter.

