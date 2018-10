Kristoffer Flakstad, der arbejder som rejsejournalist, er træt af, at folk kommenterer hans CO2-udslip på grund af hans mange flyrejser til udlandet. Vi bidrager nemlig alle til den globale opvarmning, siger den 41-årige mand til sit forsvar.

'… de efterhånden hyppige kommentarer om (mine) flyrejser gør mig vred, for det er hykleri … Vi bidrager ALLE til den globale opvarmning. Det er tøjet, vi går i, det er vores opvarmede, belyste hjem, det er bilerne, vi kører i, maden, vi spiser – også grøntsagerne. Det er al vores elektronik, de nye køkkener og badeværelser. Og ja, det er også flyrejserne. Men please, lad mig passe mit arbejde og min samvittighed i fred,' skriver han bl.a. på sin Facebook-profil.

Opslaget skrev han i kølvandet på et stigende antal kommentarer, han har fået i løbet af det seneste halve år.

Folk spørger, om det ikke går ham på at vide, at han med sine hyppige flyrejser er med til at skade miljøet.

Synes du, at Kristoffer bør skære ned på sit forbrug af flyrejser?

»De ved jo godt, at det er mit job, men alligevel får jeg nogle stikpiller, fordi mange efterhånden i kraft af medierne ser flytrafik som den største af alle klimasynderne,« siger Kristoffer Flakstad.

Han synes, vi glemmer andre brancher, som udleder meget mere CO2. Som f.eks. tekstilbranchen.

»Jeg tror ikke, folk tænker på klimaet, når de er ude at shoppe sko og tøj,« siger han.

Regeringen fremlagde tirsdag et nyt klimaudspil, som skal sikre, at Danmark formår at leve op til EU’s klimamål for 2030.

Udspillet omfatter bl.a. et farvel til benzin og dieselbiler. Debatten om, hvordan vi forholder os til klimaets velbefindende, er derfor højaktuel.

»Efterhånden som det er blevet billigere at rejse med fly, er det lidt blevet lov, at man som minimum skal på en weekendtur til London og en uge sydpå i sommerferien. Jeg er jo selv med til at generere tendensen, fordi jeg med mine rejseartikler opfordrer folk til at rejse. Men for mig handler det nok nærmere om at se det som en helhed. Det er ikke nok at stoppe med at flyve, hvis man stadig kører bil hver dag og har et stort hus, man skal have opvarmet,« siger Kristoffer Flakstad

Han synes ikke, det er rimeligt, at han skal føle ekstra dårlig samvittighed. Også fordi han på andre områder sørger for at værne om miljøet.

»Jeg har ingen bil, jeg bor ret småt, jeg har ikke et hjem, der bruger meget el og varme, og jeg lever som flexitar.«

Han er netop kommet hjem fra Bangkok, hvor regntiden egentlig skulle være stoppet for en måned siden.

»Der har været oversvømmet hver aften. Det er ikke så tit, jeg har oplevet klimaforandringer. Så i den forbindelse tænker jeg selvfølgelig lidt ekstra over mit job. Jeg er ked af, at mit arbejde bidrager til så meget CO2-udledning. Samtidig er jeg utrolig glad for at skrive om destinationer og kulturer i hele verden. Det er et drømmejob – desværre fuldt af dilemmaer,« siger rejsejournalisten.

Han mener både, det er samfundet og den enkeltes ansvar at passe godt på miljøet.

»Der skal en kæmpe omvæltning i vores samfund til, før det for alvor gavner. Den omvæltning tror jeg ikke, den enkelte forbruger er i stand til at løfte alene. Der skal politiske tiltag til.«