»Jeg er bekymret for, at jeg udtaler mig for simpelt og for friskt. Folk vil opfatte det som overfladisk og dermed nedsættende,« sagde Lars Løkke Rasmussen på vej ind i B.T.s simple Facebook-studie.

Det skal man passe på med, for sygdom er som bekendt hver mands herre, hvor alle har en mening, der tæller.

Torsdag svarede Lars Løkke på B.T.-læsernes spørgsmål til den sundhedsreform, han havde præsenteret dagen før. Der var utrolig mange relevante spørgsmål. Statsministeren brugte 40 minutter i direkte kontakt med de mennesker, der bruger vores sundhedsvæsen i det daglige - brugerne og de ansatte.

Sundhed og sygdom er et vigtigt emne for danskerne - det vigtigste i den kommende valgkamp, viste vores YouGov-undersøgelse. Siden statsministerens sundhedsreform blev præsenteret, er der kommet et hav af undersøgelser. På B.T. konstaterede vi i vores hospitalstjek, at ventetiden fylder meget i danskernes bevidsthed, og det er ikke for det gode. Flere oplever for lang ventetid på at komme til læge og på at blive behandlet.

Det er en oplevelse, for det er ikke sikkert, at det er faktuelt korrekt. Men oplevelsen lever blandt danske patienter, fordi de i deres møde med hospitalet mærker, at de ikke bliver set.

Sundhedsområdet er blevet tilgodeset i forhold til andre offentlige opgaver de seneste mange år. Danmarks Statistik nåede i ugen at beskrive, hvordan midlerne til området er øget med 69 procent siden 2000. Der er også kommet 18.000 nye ansatte til sundhedsområdet, så der i dag er ca 184.000 ansatte - det ville være landets største private virksomhed.

Alligevel var de fleste spørgsmål til statsministeren via Facebook koncentreret omkring manglen på praktiserende læger. Det er et paradoks, som selv kolde fakta-ark ikke kan forklare. Skønt der er pumpet milliarder ind sundhedsområdet gennem årene, og der aldrig har været så mange ansatte, oplever mange patienter stadig, at der mangler hænder.

De praktiserende læger er kernen og helt centrale for de fleste familier. Det er her, den første behandling begynder, og som regel også her, den afsluttes. Der er mangel på læger i almen praksis, og der vil gå år, før det er rettet op. Den nye sundhedsreform har et detaljeret bud på dette.

Statsministeren fortjener ros for at tage fat på en problemstilling, der ikke forsvinder af sig selv. Vi bliver flere ældre og dermed flere syge. Hvordan håndterer vi dette som et velfærdssamfund?

Hvis Lars Løkke Rasmussen vinder valget inden for de kommende måneder, bliver det hans plan, der bliver gennemført. Den er detaljeret og svær at gennemskue. Men der er en plan, og der er et flertal bag.

Man kan ikke sige, at oppositionens leder Mette Frederiksen har et gennemarbejdet bud på fremtidens sundhedsområde. Foreløbig har kritikken fra Frederiksens side koncentreret sig om at kalde sundhedsreformen for ‘centralistisk’. Socialdemokraternes eget bud på en forbedret sundhed er beskrevet i en pjece med de tre pejlemærker: Tid, Nærhed og Lighed. Den er overfladisk med få konkrete punkter som 1000 flere sygeplejersker og flere praktiserende læger. Men der er ikke en overordnet retning og et samlet svar på fremtidens udfordringer.

I den kommende valgkamp kunne partierne lade sig inspirere af, at sundhedsområdet rent faktisk over de seneste 18 år har udviklet og effektiviseret behandlingerne. Selvom vi er blevet flere, og selvom der har været flere indlæggelser, er der betydeligt færre sengedage på hospitalerne. Det er en positiv udvikling.

I det offentlige er det nemlig muligt - som det er i det private - at udvikle og forbedre vilkårene. Teknologi, forskning og arbejdsprocesser udvikler sig og forbedrer forholdene, så pengene kan anvendes andre steder.

Den kommende valgkamp må derfor ikke blive en budkamp om at bruge flest milliarder. Den skal heller ikke blive en kamp om regionernes eksistens eller ej.

Den kommende sundhedsreform skal handle om os - patienterne.