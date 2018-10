Giver journalistik et bedre samfund?

Ikke nødvendigvis. Men de seneste uger har vist, hvorfor stærk og veldokumenteret journalistik er essentiel i et åbent samfund, og hvordan journalistik kan dokumentere, at det er nødvendigt med nye, gode og retfærdige løsninger.

DR og Politiken har sammen med en række internationale medier afdækket det skamløse røveri, som toppen af den finansielle sektor har sat i system. 410 milliarder kroner er forsvundet ud af de europæiske landes statskasser over de seneste 10 år.

Det er skattepenge, som lovlydige kassearbejdere, IT-konsulenter, skolelærere, direktører osv har betalt til vores fælles skattekasse, fordi vi har besluttet, at den bedste model af have et samfund på, er at være fælles om tingene - på en forholdsvis retfærdig måde.

Afsløringen af de ansvarlige i de største banker i verden - nemlig direktørerne - kommer efter et års utrætteligt og vanskeligt gravearbejde blandt forskellige medier, der alle har sat store ressourcer af til at gennemføre det nødvendige arbejde. Det er et imponerende stykke journalistisk arbejde, der har afdækket det systematiske røveri og den kynisme, som ellers kun kendes fra den kriminelle underverden.

Berlingske har gennem snart to år afdækket, hvordan Danske Bank via sin lettiske afdeling hvidvaskede milliarder af kroner for kriminelle over hele verden. Sagen har allerede fået alvorlige konsekvenser for de direkte involverede, der stort set alle er sendt på porten. Sagen har været vanskelig at optrævle, for som i sagen med skattesvindel er dette kompliceret stof og med et krav om stærk dokumentation hentet i en lukket virksomhed.

Begge sager har fået hjælp af en whistleblower, men det afgørende har været, at der hos de pågældende medier både har været kompetente journalister, der har forfulgt alle spor, og redaktionelle chefer, der har haft mod og tålmodighed til at fortsætte i så lang tid, at det har givet resultater.

Begge sager får betydning for den finansielle sektor i fremtiden, og dermed har journalistikken vist sin styrke.

På B.T. har vi de seneste uger afdækket, hvordan tilfældighederne råder, når børn bliver vurderet, om de kan blive her i landet. I sagen om Mint, der nu er udvist til Thailand, er det blevet tydeligt for de fleste, at vurderingen af hende er baseret på et regneark og ikke hendes virkelighed, om hun kan integreres.

På B.T. har vi afdækket, hvordan kriminelle udlændinge, der venter på at blive udvist fra Danmark kan komme og gå fra udrejsecenteret Kærshovedgård. Det har betydet, at borgerne i den nærmeste lille by, Bording, gennem to år er blevet hærget af kriminalitet, og deres rolige by er blevet en utryg by.

Historierne om skattesvindel fra DR og Politiken og hvidvaskningen fra Berlingske er rene afsløringer i milliardklassen i de allerhøjeste cirkler. Historierne fra B.T. er realitetstjek af den virkelighed, vi lever i, og hvordan beslutninger direkte påvirker menneskers liv.

Fælles for historierne er dog, at de beskriver dele af vores samfund og afslører de huller og uretfærdigheder, der bliver begået. Vi lever i et kompliceret samfund, med kompliceret lovgivning og regler. De fleste har eks. opgivet at beregne deres egen skat. Det er blevet for kompliceret. Men vi forventer, at reglerne og kontrollen sikrer retfærdighed.

De historier, der er publiceret den seneste tid, viser, at der netop ikke hersker retfærdighed. Derfor har alle historierne betydning. De er vigtige, og derfor har de også haft en stor gennemslagskraft.

Der findes ikke lette løsninger på nogen af problemstillingerne, og det er blandt andet derfor, at politikerne har svært ved at følge med og give deres bud på relevante løsninger. Det ville være unfair at forlange handling, før de reelle afsløringer er analyseret og ansvaret placeret. Men herefter MÅ der komme handling. Hvis åbne demokratiske samfund skal vokse og ikke mindst hænge sammen, må vi alle have en fornemmelse af, at retfærdigheden sker fyldest.

Tilbage står i dag, at stærke journalistiske indsatser nytter og kan medvirke til bedre og stærkere demokratiske samfund.