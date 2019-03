Hvornår bliver jeres uenighed ødelæggende for forholdet?

Der er forsket meget i kærlighed og parforhold verden over efterhånden. Et af de mere interessante steder er Gottman-instituttet. Her har man forsket i mere end 40 år, og de følger løbende op på de par, som de undersøgte år tilbage. Hvordan går det med dem nu? Er de stadig sammen? Har de det godt? Eller er de gået fra hinanden – og hvad var årsagen?

En af de opdagelser, de har gjort sig, er, at når man er uenige, er der er fire adfærdsmønstre, som er afgørende for, om par bliver sammen eller ej.

Jo mere man bruger disse mønstre, jo større sandsynlighed er der for, at man ender med et brud. Derfor gælder det om at spotte dem og bevidst arbejde med at nedsætte brugen af dem, hvis man ønsker et velfungerende og langtidsholdbart parforhold.

Man kan nemlig sagtens være uenige om masser af ting og emner, uden at det på nogen måde er ødelæggende for forholdet - både på den korte og lange bane. Uenigheder har vi alle, men måden, vi har dem på, er det interessante i denne sammenhæng.

De fire mønstre er:

Personlig kritik:

Kritik er at beskrive en problematik som en fejl i din partners personlighed. De begynder ofte med 'du er altid' eller 'du er aldrig', eller 'du gør aldrig'. I denne kritik bliver der enten direkte eller indirekte sagt, at der er noget galt med din partners måde at være på. Altså, der er noget galt med din partner som menneske.

At forsvare sig selv er et forsøg på at beskytte sig selv

Kvinder bruger oftere denne kritik-adfærd end mænd, viser forskningen. Men… Det handler ikke om, at kvinder skal sættes i bås! Nej, det viser sig faktisk, at denne adfærd ofte kommer som et resultat af et behov eller en problematik, der igen og igen er blevet ignoreret af partneren.

Forsvar:

At forsvare sig selv er et forsøg på at beskytte sig selv. Man kan enten lave et angribende forsvar, hvor man kaster mudder tilbage i hovedet på den, der giver en kritik – eller man kan begynde at beklage sig og indtage en offerrolle, hvor det er 'synd' for mig, hele verden er imod mig m.m.

Foragt er alt andet end ligeværd

På den måde undgår man at forholde sig til kritikken eller problemet, der præsenteres for én, fordi man med det samme skyder bolden tilbage igen. Men det giver bagslag, fordi partneren oplever, at man 'taler uden om' eller angriber igen. Derved eskalerer en konflikt, og pludselig har man et skænderi, hvor der bliver kastet med skyts i alle retninger i stedet for at forholde sig til det oprindelige problem, der blev lagt på bordet.

Foragt:

At foragte nogle er at være nedværdigende, tale ned til og at sætte sig højere op på piedestalen end ens partner. Foragt er alt andet end ligeværd. I foragten er også indbygget et scannings-system, hvor man automatisk leder efter partnerens fejl og mangler og ikke ser alle de dejlige ting, partneren gør eller siger. Lige netop foragt er den største faktor for at forudsige brud i parforholdet. Jo mere foragt, jo større risiko for brud.

Tilbagetrækning:

At tilbagetrække og gå i baglås betyder, at man lukker ned. Både psykisk og fysisk. Men stopper med at være nærværende og bliver fraværende mentalt eller fysisk ved simpelthen at gå fra situationen. Man stopper med at vise, at man lytter efter, man trækker sig fra samtalen, og man kan derfor opleve, at ens partner bliver mere og mere desperat i forsøget på at få kontakt og få dig til at lytte og forstå.

Hvor kvinder var bedre til at udøve personlig kritik, er mænd overlegne i tilbagetrækningsstrategien, viser forskningen.

Uanset hvilket mønster og adfærd, der er din top-favorit, så kan du med stor fordel prøve at gøre noget andet, næste gang du oplever at du hopper direkte ned i en af dem. Jo mere du kan nedsætte brugen, jo større sandsynlighed er der for, at du for det første undgår en konflikt, for det andet rent faktisk får løst de problemer og/eller sultne behov, du har, og for det tredje får et markant bedre klima i jeres parforhold.

