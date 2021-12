Raske Penge er hovedsageligt kendt for sin musik, men nu har han begivet sig ud i en helt anden branche.

Salg af hamp på nettet.

Det kan lyde kriminelt, men det er det faktisk ikke. Det skyldes, at Raske Penges produkter er under en lovbestemt grænse på 0,2 procent for THC, der er det psykoaktive stof i hampplanten.

Raske Penge påstår selv, at hampen udelukkende er tiltænkt som potpourri, men er det i orden, at han sælger det?

Det spørgsmål var på dagsordenen, da Raske Penge gæstede B.T.s Facebook Live.

