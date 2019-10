»Det er et arrogant svar. For mig ville 3,8 millioner årligt ramme et tørt sted.«

Sådan lød reaktionen fra den arve modstander af kongehuset, Alexander Bjørn Jensen, da han så en video af prins Joachim, hvor han forsvarer beslutningen om, at han kan tage sine årpenge med sig under sit udlandsophold i Paris.

Prins Joachim vil få 100.000 kroner i lønforhøjelse i 2020, når han samlet kan hæve 3,8 millioner kroner fra statskassen, selvom han er flyttet til Frankrig for at uddanne sig, hvis regeringens finanslovsudspil bliver vedtaget.

Og det falder ikke i god jord hos kongehusmodstanderen Alexander Bjørn Jensen, der er medlem af De Radikale og republikaner. Han deltog tirsdag i debat på B.T. efter den seneste tids heftige debat om prins Joachims apanage.

Det er dybt problematisk, at han uden videre med mors samtykke har fået lov til at smutte til det franske og tage alle sine millioner med Alexander Bjørn Jensen

Prinsen er nemlig flyttet til Paris begyndt på École Militaire for at gå på den højest rangerede lederuddannelse i det franske militær fra september i år til sommeren 2020.

Det står ellers i grundloven, at de kongelige ikke kan flytte til udlandet og modtage årpengene dér, medmindre de først får tilladelse af Folketinget.

Men statsminister Mette Frederiksen har ikke taget det op i Folketinget, for ifølge Statsministeriet er opholdet af midlertidig karakter og behøver derfor ikke indebære, at Folketinget skal give samtykke til, at prins Joachim kan fortsætte med at modtage apanagen.

»Det burde have været oppe i Folketinget eller i det mindste præsidiet, som kunne vurdere, om Joachim har været tydelig nok i forhold til, om der er tale om et midlertidigt ophold. For det ved vi ikke. Det er dybt problematisk, at han uden videre med mors samtykke har fået lov til at smutte til det franske og tage alle sine millioner med,« sagde Alexander Bjørn Jensen med henvisning til prinsens svar til en journalist for nylig. Se videoen øverst i artiklen.

I en videoen kan man se en bestemt Joachim svare journalisten på spørgsmålet, om han selv mener, at apanagen skal være uforandret, når han er flyttet fra Danmark.

»Ved De hvad. Jeg er på mission for Danmark her i Frankrig, og det her er ikke noget, man lige kommer cyklende til. Jeg har rigeligt at se til her.«

»Og så skylder jeg også at sige: Jeg er blevet stærkt opfordret til det - også af Dronningen,« svarede prinsen.

»Den reaktion er lidt arrogant for at være ærlig,« lød det fra Alexander Bjørn Jensen.



»Som dansk statsborger ville jeg også forvente at få noget for pengene. Men nu skal han på en lederuddannelse i Frankrig, og jeg har lidt svært ved at se koblingen mellem det at være på mission for Danmark og en uddannelse, der er for egen vindings skyld,« fortsatte han.

Debatredaktør, Sanne Fahnøe, fulgte op med et par spørgsmål:

Lønforhøjelsen sker automatisk for alle ansatte i staten. Hvorfor skal kongehuset ikke have samme lønstigning?

»Jeg har til gode at møde en offentlig ansat, der har fået en lønregulering på 100.000 kroner.«

Er der ikke en bagatelgrænse?

»Jo, hvis det er et midlertidigt ophold. Et år er for mig et midlertidigt ophold. Men vi ser på videoen Joachim sige, at han er på mission for Danmark, ikke et uddannelsesophold. Jeg ved ikke, hvor længe den mission kommer til at vare.«