Det skal jo ikke altid være så vredt, men jeg må alligevel sukke dybt, når jeg igen og igen – og så søreme igen – kan læse vores politikeres (selv)retfærdige fortælling om at ville verden det meget bedre, lovgive for befolkningen, så den retter ind efter politikernes piber og seneste påfund.

Og man så igen og igen – og søreme så igen – kan læse, hvordan de selv er undtaget for de helt særlige regler.



Senest hvordan vores regering og støttepartier er så optaget af klimaet, at der over en årrække skal sættes grænseløse mængder skattekroner af for at redde miljøet, selv om videnskaben siger, at effekten af planen er til at overse, men helt blæst bliver det, når man så ser på selv samme politikeres miljøsvinske adfærd.

På Twitter påstår Magnus Heunicke, at de altid vil vælge rutefly eller tog som transport, men det er jo intet mindre end en fed løgn.

Hvad fanden tror de, andre folks argument for privatskole er?

Berlingske har nemlig undersøgt udsagnet, og det viser sig ikke bare, at kun en enkelt minister har taget toget en enkelt gang, hjem fra Stockholm, det viser sig guddødeme også, at selv de korte distancer, til f.eks. Jylland, også bliver foretaget med fly – altså samtidig med at ministerbilen kører på sidelinjen. Tom!

Den geniale finte har til formål, at f.eks. vores erhvervsminister kan flyve, besøge en virksomhed eller sin fødeby for at modtage en dejlig pris (tillykke) og så blive kørt tilbage til lufthavnen i sin ministerbil. Som så altså kører tilbage til København. Tom.



Lyver Magnus Heunicke så? Eller er det bare blevet endnu en fortælling, der som børns fantastiske fortællinger pludselig gror fast som en (selv)retfærdig sandhed?

Som da Alternativets fremtrædende medlemmer havde fløjet jorden rundt adskillige gange, endda Rene Gade til Folkemødet på Bornholm, med argumentet: 'Jeg kunne også godt tage toget, men det gider jeg ikke.'

Åh! Kunne det ikke være mega fedt

Eller som når Mette Frederiksen himler, at vi skal bakke op om folkeskolen, men sender egne børn på privatskole, for i lige netop hendes børns situation var der særlige omstændigheder.

Hvorfor tror de, vi andre flyver til Bornholm?

Eller når politikerne giver sig selv lønforhøjelse under corona, mens den private del af befolkningen må vise samfundssind og gå ned i timer og løn eller helt lukke forretningen.

Åh! Kunne det ikke være mega fedt med et Folketing, der rent faktisk mente, hvad det sagde. Eller endnu bedre: levede efter den strenge moral, når nu alle vi andre åbenbart skal.