»Jeg blev møgirriteret.«

Rasmus Nordqvist fra Alternativet er fast læser af Annette Heicks klummer i B.T. Men i weekenden blev han særlig harm over at læse hendes ugentlige klumme i avisen.

Her langer Heick ud efter den svenske klimaaktivist Greta Thunberg og beskylder hende for at være en folkeforfører, der fører børn og unge ud i dommedagsdepression og klimaangst. Hun skriver:

'Den svenske pige, der prædiker frygt – »Vi skal være bange« – og udskammer dem, vi allerede godt ved, er syndere, ja, hun kan såmænd sagtens have en pointe, men vi er samtidig nødt til at kalde hendes virke ved rette navn: Hun er folkeforfører.'

Derfor reagerer jeg på det, Annette skriver Rasmus Nordqvist

Rasmus Nordqvist er direkte uenig, forklarede han tirsdag i B.T. Live.

»Jeg oplever ikke, at Greta og klimabevægelsen udskammer andre. Man hører hende derimod igen og igen efterlyse politisk handling og strukturelle forandringer. Hun snakker ikke om, hvad du spiser og drikker,« sagde han.

Annette Heick er træt af, at klimadebatten ofte handler om det, hun kalder »absolutter«. At man skal droppe kød og droppe benzinbilen.

»Jeg troede, vi var ude over at finde undskyldninger til ikke at handle,« lød det fra Rasmus Nordqvist.

Kunne du finde på at droppe at spise kød?

»Vi kan heldigvis nå det. Men der er tale om en radikal omstilling. Derfor reagerer jeg på det, Annette skriver. For det står sort på hvidt i FNs klimarapporter, at vi skal have radikale forandringer.«

Og det kan ikke gå hurtigt nok, understregede Rasmus Nordqvist.

»Vi har 10 år til at lave den markante omstilling af vores samfund, som betyder forandringer hele vejen rundt. Så nytter det ikke noget, at man sidder og bliver irriteret, når folk siger, man skal gøre noget.«

Annette Heick beskriver desuden i sin klumme, hvordan hun måtte skifte emne, da en samtale med en vendinde faldt på Greta Thunberg, og hvordan venindens familie var holdt op med at spise kød og havde valgt at køre i elbiler takket være hende.

Det er ikke noget med at være hellig Rasmus Nordqvist

'Klimadiskussionen opfylder alle kriterier for at blive en religion eller en totalitær ideolog,' mener Annette Heick.

Men i stedet for at blive irriteret over veninden mener Rasmus Nordqvist, at Heick burde bifalde venindens initiativ.

»Det er ikke noget med at være hellig. Det er da inspirerende. Det er fedt, når folk tager ansvar.«

