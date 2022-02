Hvis du har tjekket din kvittering sidste gang, du handlede ind, har du måske bemærket, at kaffen og osten er blevet et par kroner dyrere.

Men hvad er egentligt forklaringen på dette prishop?

Priserne på dagligvarer er steget kraftigt siden midten af 2020 og er kommet bag på mange eksperter og økonomer.

»Eksperterne har ikke taget fejl, fordi de er dumme. De har taget fejl, fordi coronapandemien, krigstruslen i Ukraine, el- og gaskrise, for lav produktion af olie og alt muligt andet har skabt en cocktail, hvor det hele bliver meget komplekst og uforudsigeligt. For os forbrugere er der én bundlinje: Alt bliver dyrere,« skriver B.T.s forbrugerredaktør Niels Phillip Kjeldsen i et debatindlæg.

