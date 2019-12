Det var en lille, næsten umærkelig bevægelse. Men den chokerede journalist Tinne Hjersing Knudsen.

Torsdag formiddag var hun med metroen på vej hjem efter at have sendt dagens udsendelse af P1 Morgen.

Tinne Hjersing Knudsen blev chokeret over at se en ældre hvid kvinde forbyde en mørk kvinde at sætte sig i metroen. Vis mere Tinne Hjersing Knudsen blev chokeret over at se en ældre hvid kvinde forbyde en mørk kvinde at sætte sig i metroen.

»Jeg var ret træt. Stod og stenede og alt - var normalt. Det vil sige, ingen talte sammen,« siger hun.

På et sæde skråt overfor Tinne Hjersing Knudsen, sad en kvinde med en kuffert.

Da pladserne ved siden af og overfor kvinden blev ledige, ville en anden passager sætte sig ned.

Men så skete det: De to kvinder havde øjenkontakt, da den siddende kvinde skubbede den anden væk.

»Hun skubbede til hends overarm - sådan helt subtilt. Og så rullede hun sin kuffert om på den anden side af sig, så den blokerede tre ledige pladser.«

Har du været ude for en lignende oplevelse? Skriv til B.T. på 1929@bt.dk

Det kunne være udtryk for ualmindelig uhøflighed. Men to forhold antyder, at noget andet var på spil:

Den siddende kvinde var hvid. Den anden var mørk.

Den siddende kvinde gav kort efter plads til, at to hvide kvinder, der steg ind i metroen, kunne sætte sig på sæderne ved siden af hende.

Hvis du er vidne til racisme: Stop op – og giv det opmærksomhed. Det giver ofret oplevelsen af ikke at være alene.

Sig fra - det er næsten ligegyldigt, hvad du siger.

Stil dig ved siden af ofret. Det skaber tryghed. Tal med ofret.

Inddrag andre - f.eks. andre passagerer eller en autoritet på stedet, så du ikke står alene.

Del din oplevelse bagefter. På den måde bidrager du til bevidstheden om, at racisme eksisterer. Kilde: ActionAidDK

Bagefter var Tinne Hjersing Knudsen ‘helt i chok’.

»Jeg forstod ikke, hvad jeg havde set. Jeg ved ikke, om det var et eksempel på hverdagsracisme, men det var påfaldende, at hun bagefter gjorde plads til to hvide kvinder.«

»Det foregik helt stille og roligt, og den mørkere kvinde rejste sig igen - uden at sige et ord,« siger Tinne Hjersing Knudsen, der bagefter talte med kvinden.

»Hun var tydeligt både rystet og ked af det. Men selvom hun sagde, at det langtfra var første gang, hun oplevede den slags, ønskede hun ikke ‘at ikke lave mere ballade’.«

Oplevelsen er ikke unik. Det viser tal fra Københavns Kommunes Medborgerskabsundersøgelse fra 2017. Ifølge undersøgelsen har hver fjerde unge københavner med anden etnisk baggrund end dansk, oplevet at blive diskrimineret i tog, bus eller metro.

Desværre rigtigt at det er hverdagskost. Men hamrende vigtigt at vi siger fra. Vi der oplever den slags jævnligt kan godt på et tidspunkt få nok af den slags konflikter. Men derfor er det ekstremt vigtigt at dem omkring os tager dem for os, når vi ikke selv kan. Altid sig fra. — Natasha Al-Hariri (@NatAlHariri) December 5, 2019

Beretningen har fået folk på Twitter til tasterne:

Blandt andet skriver Natasha Al-Hariri, der er debattør med palæstinensisk baggrund:

'Vi, der oplever den slags jævnligt, kan godt på et tidspunkt få nok af den slags konflikter. Men derfor er det ekstremt vigtigt at dem omkring os tager dem for os, når vi ikke selv kan.'

Vi snakker forbavsende lidt om etnisk diskrimination i det offentlige rum i DK. Vi har lovet at måle på det og gøre noget ved det som del af #Verdensmålene men gør ingen af delene lige nu. Vi har studier og arbejde på det i @ActionAidDK. Kommer gerne ind & fortæller om det! — Tim Whyte (@timothywhyte) December 5, 2019

Mens Tim Whyte, der er generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, skriver:

'Vi snakker forbavsende lidt om etnisk diskrimination i det offentlige rum i DK. Vi har lovet at måle på det og gøre noget ved det som del af #Verdensmålene men gør ingen af delene lige nu.'