Frankrig er ramt af en flodbølge af antisemitisme.

For nylig blev filosoffen Alain Finkielkraut verbalt overfaldet af De Gule Veste. Men det er kun toppen af isbjerget. På et år er antallet af antisemitiske overgreb ifølge avisen The Guardian steget med 74 procent.

Men hvor kommer overfaldene fra?

Man kunne forestille sig, at det var højreradikale, der stod bag. Hagekors og andre symboler på nazismen er udbredte. Men kan man stole på den rapport, det norske HL-senteret (der er en forskningsenhed under Oslo Universitet) udgav i juni 2017, er billedet mere broget.

Her viser forskningen, at de hovedansvarlige for antisemitiske overgreb er radikale muslimer

De bedste data er for landene Frankrig, Storbritannien, Tyskland og Sverige. Og her viser forskningen, at de hovedansvarlige for antisemitiske overgreb er radikale muslimer.

Værst i Frankrig, hvor 53 procent af de registrerede overgreb var begået af muslimer. Men også alvorligt i Sverige med 51 procent, Storbritannien med 36 og Tyskland med 34.

Ligger de højreradikale så på andenpladsen? Ifølge HL-senteret kun i Tyskland. Her kommer 11 procent af episoderne fra højreradikale, mens de venstreradikale står for 9 procent. Både i Sverige, Frankrig og Storbritannien er det venstreradikalismen, der indtager andenpladsen.

I Sverige kommer 25 procent af de antisemitiske episoder fra venstrefløjen, mens det i Frankrig er 18 procent og i Storbritannien 14.

Ønsker man at beskytte den jødiske befolkning i et europæisk land, er det i første omgang muslimerne, man skal holde øje med

Står denne forskning til troende, skal vi altså prioritere anderledes, end der ofte bliver lagt op til.

På firsårsdagen for krystalnatten (der fandt sted mellem 9. og 10. november 1938) lagde Angela Merkel op til, at det var højreekstremismen, man skulle være opmærksom på. Men det kunne godt se ud til, at hun tager fejl. Ønsker man at beskytte den jødiske befolkning i et europæisk land, er det i første omgang muslimerne, man skal holde øje med. Og dernæst de venstreradikale.

Når det gælder Danmark, er der ingen tvivl om, at det forhøjede beredskab omkring jødiske institutioner skyldes truslen fra radikale muslimer. Når det kommer til stykket, var det en islamistisk terrorist, der dræbte Dan Uzan, mens han stod vagt foran synagogen natten mellem 14. og 15. februar 2015.



Men jeg tror, det er en god idé at gå kritisk til den bekvemme forklaring, at stigningen i antisemitiske overfald skyldes højreradikalisme.