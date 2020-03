Over 150.000 hårdt pressede selvstændige følte sig søndag forbigået i den historiske hjælpepakke til lønmodtagerne.

Nu rækker beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) dog hånden ud til enkeltmandsvirksomheder, selvstændige og freelancere.

»De skal vide, at vi arbejder på løsninger for dem,« sagde han og lovede, der var en konkret løsning på vej til netop denne gruppe meget snart.

Sådan sagde Peter Hummelgaard, der svarede på spørgsmål fra B.T.s følgere på Facebook. Her råbte mange selvstændige op i desperation. Se hele interviewet øverst i artiklen.

De skal vide, at vi arbejder på løsninger for dem Peter Hummelgaard

Regeringen giver med søndagens trepartsaftale tilskud til virksomheder, så der fyres og sendes så få ansatte hjem som muligt som følge af udbrud af coronavirus.

Men selvstændige enmandsvirksomheder står fortsat uden kompensation for tabte indtægter under coronakrisen.

»De eneste, som aftalen ikke dækker, er enkeltmandsvirksomhederne. Dette er en lønmodtagerløsning,« forklarer Peter Hummelgaard og tilføjer, at der lige nu arbejdes på højtryk med nye hjælpepakker:

»Vi arbejder nu med at finde løsninger til enkeltmandsvirksomheder, freelancere og selvstændige. For det er andre regler, der gælder dem.«

Alle de løsninger, vi laver, er ekstraordinære Peter Hummelgaard

»De skal vide, at vi arbejder på løsninger for dem. Vi håber at kunne præsentere det meget snart.«

Har man sin egen enkeltmandsvirksomhed, kan man ikke få dagpenge, før man har lukket eller solgt sin virksomhed. Derfor aner mange selvstændige ikke deres levende råd lige nu, fordi opgaverne er holdt op med at tikke ind.

»Reglerne er indrettet efter, så man ikke kan drive sin virksomhed videre, hvis man er på dagpenge,« siger Peter Hummelgaard.

»Men der er ingen tvivl om, at vi står i en ekstraordinær situation. Alle de løsninger, vi laver, er ekstraordinære,« forklarer han og nævner, at regeringen netop har besluttet at udskyde moms og skat for små og mellemstore virksomheder.