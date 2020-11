Med 'minkgate' står regeringen i sin hidtil alvorligste krise.

Fødevareminister Mogens Jensen hænger i en stadig tyndere tråd. Og pilen peger mere og mere på den absolutte top, statsmininister Mette Frederiksen.

Alt er på spil – ikke bare for Mogens Jensen, men for hele regeringen. Der kæmpes fra hus til hus. Og nu har statsministeren sat alt ind på at tilbageerobre den offentlige opinion.

Derfor er alle spinkanoner kørt i stilling. Ammunitionen er de ord, der bliver brugt.

(ARKIV) Statsministerem kæmper for at generobre den folkelige opbakning. Foto: Philip Davali Vis mere (ARKIV) Statsministerem kæmper for at generobre den folkelige opbakning. Foto: Philip Davali

Der er al mulig grund til at være på vagt og til at finde sin indre kritiske vælger frem.

Derfor kommer denne spinmanual til brug for forståelse af, hvad der i virkeligheden bliver sagt:

Mette Frederiksen: »Vi har haft en hjemmelsudfordring.«

Det lyder ikke så alvorligt, vel? Nærmest som en nørdet teknikalitet, der selvfølgelig bør være på plads, men som ikke må forstyrre det store billede. Mette Frederiksens budskab lyder reelt: Der er vigtigere ting at forholde sig til. Men tilbage står, at regeringen er grebet i en ulovlighed.

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Mogens Jensen: »Der skal orden i sagerne efter en beklagelig rodet start.«

Politisk newspeak for: »Ja, det var ulovligt, men så var det heller ikke værre. Højst noget sjusk.«

Mette Frederiksen: »Folkesundheden er det vigtigste.«

Statsministerens yndlingsspor. Og hun kæmper som en løve for at komme tilbage til det. Foråret lærte hende, at dér har hun folket med sig. Billedet af den omsorgsfulde landsmoder skal tilbageerobres.

Mette Frederiksen: »Først og sidst handler det om Corona.«

Underforstået: Lad de højpandede juristtyper diskutere grundlov. Jeg vil hellere passe på danskerne. Reelt siger statsministeren her, at målet helliger midlet.

Mette Frederiksen: »Når vi modtager en så klar risikovurdering fra sundhedsmyndighederne, kan vi ikke gøre andet.«

Hvis Danmark virkelig havde stået i en akut sundhedskrise, hvor timer var altafgørende, ville argumentet have givet mening. Men det står svækket tilbage, efter at en hærskare af eksperter har talt om »overreaktion« og »panik«. Selv regeringens tro væbner Kåre Mølbak har sået tvivl om behovet. I al fald står det ikke lysende klart, hvorfor regeringen ikke kunne vente bare nogle få dage på, at et lovgrundlag kom på plads.

Mogens Jensen: »Vi burde have kommunikeret klart.«

Ubehjælpsomt naivt forsøg på at reducere et lovbrud til en diskussion om »kommunikation«. Den holdt så heller ikke længe. Den var trods alt for tyk.

Mette Frederiksen: »Jeg lægger selvfølgelig til grund, at der er hjemmel til beslutningen.«

Oversættelse: »Fejlen er i al fald ikke min – højst Mogens Jensens eller nogle embedsmænds.« Men bemærk lige, at Mette Frederiksen konsekvent gennem hele ugen IKKE har villet svare på, om hun aktivt spurgte ind til lovligheden af indgrebet.

Mogens Jensen: »Det var en regeringsbeslutning.«

Oversættelse: »Mette Frederiksen skal ikke prøve at kaste mig ind under bussen. For hvad med hende selv?«

Mogens Jensen: »Ud fra den viden, jeg har på nuværende tidspunkt, så var det i weekenden, at jeg fik den viden.«

Det er sort snak. Men fødevareministeren siger reelt her, at han forbeholder sig retten til at ændre på sin forklaring om, hvornår han blev orienteret om lovbruddet. Indtil videre er hans bud »i løbet af weekenden«, og den begynder som bekendt allerede om fredagen. Men med Mogens Jensens hidtidige frekvens for skiftende forklaringer kan det hurtigt ændre sig.

Mette Frederiksen til Abdel Aziz Mahmoud: »Det er da et mærkeligt spørgsmål.«

»Mærkeligt« skal oversættes med: »Hvad jeg vidste hvornår, er et helt centralt spørgsmål. Jeg vil bare ikke ikke svare på det.«

Mette Frederiksen: »Det var selvfølgelig en fejl. Den vil jeg gerne beklage.«

Bemærk, hvad Mette Frederiksen beklager her: Proceduren, men IKKE at regeringen uden lovgrundlag lagde et helt erhverv ned og udskrev en regning på et tocifret milliardbeløb.

Mette Frederiksen: »Jeg har hele tiden sagt, at vi ville begå fejl. Og vi kommer til at gøre det igen.«

En klassiker. Og den har – det må man erkende – tjent hende vel gennem hele coronaforløbet. Her prøver hun at få opbygget en solidaritet med den almindelige dansker. For det er jo så menneskeligt, det med at fejle. Vi kender det alle, ikke sandt?

Forskellen er bare, at Mette Frederiksen er statsminister.