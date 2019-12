Én ting er at sige pænt tak for julegaven. Det kan ethvert barn (næsten) finde ud af. Noget andet er at dvæle ved taknemligheden et øjeblik og værdsætte, at nogen har tænkt på én og ønsker én det bedste.

Den dybere form for taknemlighed kan de voksne glemme i hverdagen.

Måske kan julen netop være en pause, hvor vi tager os tid til at stoppe op og dvæle lidt ved de ting, vi er særligt taknemlige for?

Som psykolog hjælper jeg hver dag mennesker med at håndtere alt fra angst, depression og stress til skilsmisse, utroskab eller dårligt selvværd. Psykologer har alle mulige teknikker til at bearbejde de mange forskellige problematikker, men det er min erfaring, at nogle få redskaber skiller sig ud, fordi de hjælper på næsten alle udfordrende situationer.

At øve sig på at være taknemlig kan øge livskvaliteten markant.

Der er særligt én 'teknik', som ser ud til at gå tværs igennem det hele – den handler om taknemlighed. Det er meget simpelt og stikker meget dybt på samme tid. At øve sig på at være taknemlig kan øge livskvaliteten markant. Det bakkes op af en masse forskning, og det er et af de redskaber, som rigtig mange af mine klienter nævner, at de vil blive ved med at bruge for evigt.

Taknemlighed er en positiv følelse, som retter sig mod noget uden for en selv. Man kan takke andre mennesker, skæbnen eller Gud. Taknemlighed går på tværs af kulturer, mentaliteter og religioner, og nogle forskere argumenterer for, at det er en evolutionær følelse, som man også kan iagttage hos mange dyrearter.

Den taknemlighed, som har en terapeutisk virkning, er mere end et høfligt 'tak for mad'. Vi har lært det høflige tak hjemmefra, når vi som børn fik en gave, og de voksne sagde 'Hvad siger man så?'

Jo tak, det er vigtigt at kende de sociale koder og normer. Der er situationer, hvor vi regner med et 'tak' og bliver stødt, hvis det udebliver, men taknemlighed er meget dybere end velopdragenhed. Taknemlighed over de større ting – at jeg f.eks. har en familie, en kæreste, et arbejde, tag over hovedet, eller at jeg er ved godt helbred – dét er en af de smukkeste, mest meningsfulde følelser, vi efter min mening kan have.

At sige tak kræver, at man stopper op.

Til daglig kan vi være opslugt af små problemer – vi har tendens til selektiv opmærksomhed, hvor vi fokuserer på negative aspekter. Men når vi kultiverer taknemligheden for at ændre på den negative opmærksomhed, så gør vi noget mere end 'bare' at tænke positivt.

Vi får mere perspektiv på vores omverden gennem de følelser af overgivelse og ydmyghed, som ligger i taknemligheden, og som kan være med til at huske os på, at vi ikke kan tage noget for givet.

At sige tak kræver, at man stopper op. Men det ligger i vores kultur at tænke i fremskridt, være produktive og udvikle os, hele tiden skabe resultater og blive bedre. Måske hænger dét sammen med, hvorfor vi glemmer at sige tak. Vi har ikke tid til at dvæle ved taknemligheden – for vi skal jo hele tiden videre. Og taknemlighed skuer ofte dvælende bagud. Måske er det, fordi den ikke peger fremad, at vi glemmer den.

Som terapeutisk teknik kan man gøre taknemligheden meget konkret. Prøv f.eks. hver dag at stoppe op og dvæl ved fem ting i dit liv, som du er taknemlig for. For bedre at huske det kan du vælge et fast tidspunkt, f.eks. inden du går i seng om aftenen eller om morgenen, når du står op.

Det er supersimpelt, men det kan have en kæmpestor effekt. Tak, fordi jeg har en familie, tak, fordi jeg har mennesker at holde af, tak, fordi jeg kan se, høre og smage. Når vi har et målrettet fokus på at være taknemlige, mærker vi typisk en øget livskvalitet – bare fordi vi tuner vores tanker ind på de baner.

Måske er man taknemlig over de samme ting hver dag, men det gør ikke noget – for det kan jo betyde, at man har nogle stærke værdier som holdepunkter, der sætter hverdagens bekymringer i perspektiv for én.

Så husk at sige tak i julen – og ikke kun af høflighed for gaverne og maden. Taknemlighed er meget større end det. Tænk, at så lille et ord kan rumme så stærke og smukke følelser og kan have så stor betydning for andre – og ikke mindst for dig selv. Tak.