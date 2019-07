Som psykolog har jeg mødt rigtig mange mennesker, der kæmper med stresssymptomer.

Når man er stresset, kan man opleve søvnløshed, hjertebanken, hukommelsestab, mentale blackouts og mange andre meget ubehagelige tilstande.

Det er vigtigt at tage stress alvorligt og gøre, hvad man kan for at komme tilbage til en sund balance. En af de tilsyneladende mest simple anbefalinger er at fjerne sig fra sine stressorer – altså de elementer i hverdagen, der stresser.

En tommelfingerregel er, at stresssymptomer vil forsvinde, hvis man fjerner sig fra stressorerne i 14 dage.

At vi har vores kontaktflade med os overalt – også på ferie – kan være en stressfaktor

Så det er jo oplagt her i feriesæsonen at tænke, at man bare lige tager 14 dage fri – og så er man så god som ny. Der er dog et par indvendinger, der gør, at det alligevel ikke er helt så simpelt. Bl.a. fordi det er rigtig svært for mange mennesker at fjerne sig helt og aldeles fra de stressende elementer.

Hvis der er tale om arbejdsrelateret stress, vil det hjælpe at tage en timeout fra jobbet – enten helt eller delvist. Men for rigtig mange mennesker er det jo i dag sådan, at vi kun er et greb fra mobilen og et par klik væk fra vores arbejdsmail og hele det virtuelle netværk, der følger med.

For mange mennesker er det nærmest en umulig udfordring at afskære sig selv helt fra arbejdet i en ferieperiode. Og selvom man kun lige tjekker mailboksen og følger minimalt med – så betyder det, at man stadig mentalt er på arbejde.

At vi i det hele taget har vores kontaktflade med os overalt – også på ferie – kan være en stressfaktor. De hundredvis af daglige virtuelle interaktioner er jo de samme, uanset om man er på Mallorca eller Bahamas – eller derhjemme i hverdagen.

Er vi overhovedet i stand til at overgive os til ikke at have kontakt?

På den måde kan man sige, at vi har taget hverdagen med på ferie, når vi ligger i en hængekøje og tjekker Facebook og poster på Instagram og sender en hurtig mail.

Hvorfor kan vi ikke lade det være og nyde, at vi for en gangs skyld er et andet sted, end vi plejer? Er det mon det berygtede FOMO, Fear Of Missing Out, der er på spil?

Eller er det mon ikke snarere frygten for konfrontationen med sig selv og den larmende stilhed, der opstår, når vi holder op med at distrahere os med den sædvanlige og uendelige strøm af globale nyhedsoverskrifter, fængende indlæg i feed’et og mails fra kolleger med ting, der skal tages stilling til?

Jeg tror, det er sundt for os at spørge os selv: Er vi overhovedet i stand til at overgive os til ikke at have kontakt? Bare i de 14 dage vi er på ferie? Kan du give slip på hverdagen og være tilstede uden at gribe i lommen efter mobilen og adgangen til det store ocean af adspredelse online?

Hvis man er stresset, er det et godt tidspunkt at gøre sig konkrete overvejelser over, hvad man kan gøre anderledes

Hvis man har et job, som kræver, at man er meget tilgængelig, kan ferie og fritid være præget af bekymring for at blive kontaktet og at skulle tage stilling – og bare tanken om det kan gå ind og fylde rigtig meget og ødelægge afslapningen på ferien.

Derfor er det en rigtig god idé at slå notifikationslydene fra og have et afgrænset tidsrum, hvor man kan kontaktes – og at man melder det klart ud til kollegaer og chefer.

For mange af os er det så underbevidst og indgroet at tjekke medier og mails i tide og utide, at vi aktivt skal gribe os selv i at gøre det. Det kræver en god portion selvdisciplin at stoppe de mobilkildrende fingre og vente, til det er telefontid.

I stedet for at tage en stresset hverdag med på ferie, kan man også bruge lidt af ferien på netop at træde et par skridt væk fra den hverdag og tænke over, hvordan den kunne være anderledes.

Hvis man er stresset, er det et godt tidspunkt at gøre sig konkrete overvejelser over, hvad man kan gøre anderledes.Til det formål ville det nok ikke være helt dumt at starte med at begrænse den i bund og grund meget hverdagsagtige opslugthed af mobilen, computeren eller iPad’en.

Hvis man ellers tør at lukke ned for dagligdagens evigt opmærksomhedskrævende virtuelle kontaktflader – hvis man tør at møde den stilhed, man vil stå tilbage med.

Læs mere om Neela Maria Sris og hendes psykologpraksis HER.