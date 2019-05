Som psykolog er jeg ofte vidne til, hvor vanskeligt det kan være for os danskere at tale med hinanden om svære udfordringer og livskriser. De emner, der virkelig betyder noget og berører os mest, er de sværeste at få talt om – selv med nære venner og familie.

Fertilitetsproblemer er et af de tabubelagte emner, som jeg ofte møder i min psykologpraksis.

Det er intet mysterium, at mange oplever følelser som skam og nedtrykthed, hvis de ikke kan få børn. Ønsket om at få et barn er noget af det mest basale for et menneske.

For både mænd og kvinder er det en milepæl i livet, og der er en forventning fra det omgivende samfund om, at vi skal stifte familie. Hvis man fysiologisk ikke kan leve op til den forventning, kan det føre til stor sorg og måske endda social isolation og depression.

Selvom de fleste ved, at fertiliteten daler med alderen, kan det alligevel ramme som et chok, hvis man selv oplever det. Vi er vant til at have kontrol over livet – og hvis man er typen, der er vant til at kæmpe for sine mål og opnå dem, kan det være endnu sværere at stå i processen.

Man kan jo gøre en række ting. Men hvis kostomlægning, akupunkturbehandlinger og et nøje planlagt sexliv ikke fungerer, står man tilbage i stor hjælpeløshed.

Det bliver kun endnu vanskeligere, hvis indsatsen ikke lykkes – og jo mere man lever sit liv på præstationskulturens præmisser, desto hårdere kan det ramme én at blive konfronteret med en manglende kontrol over sin krop og sit liv.

Mange oplever desuden ubetænksomme bemærkninger fra venner og familie: »Nå, skal I ikke snart se at få nogle børn?« Det er ikke så heldigt, når emnet er sårbart. Gode råd om at stresse mindre er heller ikke altid en hjælp.

Forskningen er splittet i forhold til, hvordan stress påvirker fertiliteten. At få hjælp til en bedre psykisk balance betyder ikke nødvendigvis, at man lettere kan få børn.

En psykolog kan dog hjælpe med redskaber til at håndtere den svære situation. Desuden kan den psykiske belastning ved barnløshed og fertilitetsbehandling udvikle sig til depressive symptomer, som kræver professionel terapeutisk hjælp.

Men når jeg sidder over for kvinder og mænd med fertilitetsproblemer, kan jeg sommetider tænke, at det kunne have hjulpet dem meget, hvis de fik talt om det med deres omgangskreds.

Der er mange grunde til ikke at få talt med venner og familie om det. Det kan føles som en falliterklæring at indse, at man ikke er fertil, og fejlslagne forsøg kan medføre et kæmpe dyk i selvtilliden. Derfor er det svært at tage initiativ til at snakke om det – og i stedet vender man det indad og giver sig selv skylden.

Man kan føle sig som mindre mand eller mindre kvinde, fordi forplantningen er så grundlæggende og på en måde er med til at definere os som mennesker. Derfor er det almindeligt at føle skam over at være infertil, og det kan opleves som et alvorligt knæk for identiteten.

Generelt bliver psykologiske problematikker forværret, hvis man ikke har social støtte – og selvom man har et netværk af venner og familie, kan der være barrierer, der gør, at man ikke får talt om problematikken.

Det kan være svært at komme i gang med at tale om et emne som barnløshed, fordi det er alvorligt og kræver noget af begge parter. Måske tør ingen at tage hul på emnet af frygt for at gøre den anden utilpas. Men det kan desværre have ret store konsekvenser.

Hvis man ikke deler sin oplevelse og følelse med andre, får man aldrig korrigeret de negative tanker, man kan have opbygget i processen. Som ven eller familie er det vigtigt, at man vil tage sig tid og mod til at lytte. Måske ved man ikke, hvad man skal sige – men tit er det nok bare at lytte.

At tale om de svære emner behøver ikke at betyde, at man skal have en masse gode råd parat – tværtimod er en oprigtig og lyttende interesse ofte mere behagelig end en masse gode råd.

Det vigtigste er, at nogen i omgangskredsen kan pakke utilpasheden væk og minde én om, at fertilitetsproblemer hverken betyder, at man er svag, mindre mand eller mindre kvinde.

