Har du nydt ferien i fulde drag, kan det godt være svært at komme i gang igen, og det er normalt at føle tristhed eller tomhed. Jeg har syv gode råd til at komme tilbage til hverdagen.

1. Vær opmærksom på overgange

Helt generelt er det en god idé at være særlig opmærksom, når man går fra en 'tilværelse' til en anden. Bratte ændringer kan være udfordrende for både ens tanker og følelser. Hvis du har mulighed for en blidere optrapning, vil det være gavnligt – så du ikke går fra nul til hundrede på første dag efter ferien. Vær opmærksom på at have dig selv med i overgangene.

2. Få struktur og rutiner tilbage i hverdagen

Sørg for at genetablere gode rutiner og vaner i god tid – både for dig selv og familien. Det kan f.eks. være at komme i seng i god tid, så hverdagens døgnrytme genetableres. Eller det kan være, at du skal finde tilbage til hverdagssporet i forhold til kost og motion. Hvis du kan vende tilbage til de sunde strukturer og rutiner, allerede inden du starter på jobbet igen, så er du et skridt foran i forhold til at komme godt tilbage fra ferien.

3. Tag noget af ferien med dig

Undersøg, om der noget værdifuldt fra din ferie, som du kan tage med ind i hverdagen.

Måske er du blevet glad for at løbe en tur om morgenen, at spise morgenmad sammen i længere tid eller at lave mere sjov med hinanden i familien. Man kan også se, om man kan bevare og forlænge den gode sommerferiestemning i weekenderne, eller når man har tidligt fri.

4. Sørg for at afvikle 'dårlige' sommerferievaner

Hvis forbruget af f.eks. alkohol eller vaffelis er steget under ferien, så sørg for at komme tilbage på et sundt hverdagsniveau.

5. Udnyt chancen til at tænke over justeringer på arbejdet

I ferien har du haft mulighed for at træde et skridt tilbage og se dit arbejde lidt 'udefra'. Det kan du bruge til at reflektere lidt over, om du kan justere på nogle ting i dit arbejdsliv. Er der noget, du vil have gavn af at have mere eller mindre af?

Efter en ferie kan du med nye øjne se på, om du har nogen arbejdsvaner, du gerne vil af med. Det kan f.eks. være at udsætte en bestemt type opgaver, eller at der er kolleger, som man har forsømt at være opmærksom på. At komme tilbage efter ferie kan være en frisk start både på det faglige og det kollegiale.

6. Gør noget ud af, at arbejdet skal være sjovt

Beslut dig for at gøre en aktiv indsats for at skabe energi og glæde på din arbejdsplads. Du kan f.eks. gøre lidt ekstra ud af samværet med dine kolleger – spørg ind til deres ferie eller tag noget godt med for at gøre det lidt hyggeligt.

7. Accepter dine følelser

Når ferien er slut, går du fra at bestemme meget over din egen tid til at være underlagt jobbets tidsstyring. Det kan betyde, at du har mindre tid til din familie og andre ting, der giver dig afslapning og glæde. Det kan for nogle opleves som et tab af frihed. Det er meget normalt med følelser som tristhed eller tomhed.

Prøv at møde den form for følelser med accept. Du skal lige lande igen. Tillad dig selv at have følelserne – og husk, at det er okay, hvis du allerede glæder dig til næste ferie.

