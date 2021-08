»Det er ikke nødvendigt med en ny nedlukning.«

Det konstaterede statsminister Mette Frederiksen for rundt regnet et år siden, da hun var med i 'Go' aften Live' på TV 2.

En måned efter hendes optræden i aftenprogrammet tonede hun frem på skærmen ved et af de mange coronapressemøder. Startskuddet på vinterens hårde nedlukning blev sat i gang på trods af en sommer næsten uden corona. Den 17. september, dagen før nedlukningen, blev der konstateret 454 nye smittede.

I dag har vi et smittetal, som daglig er fordoblet i forhold til den anden nedlukning i september 2020, og et indlæggelsestal, der viser, at vi har 116 indlagte – sidste år på samme tid var der kun 16 indlagte. Det er 100 flere indlagte på trods af, at vi er godt i gang med vaccineræset, hvor 67 procent er færdigvaccineret. For et år siden var det tal et rundt nul. Alligevel er samfundet nærmest så godt som normalt igen. Men kan vi stå i samme scenarium til vinter?

Coronasituationen med og uden vaccinationer Uden vaccinationer i uge 33, 2020: 12 indlagte ved ugens udgang Med 67 procent, der har fået andet stik 20. august 2021: 115 indlagte

Og hvordan kan det være, at vi kan have flere smittede og flere indlagte end sidste år på samme tid, når næsten 70 procent er færdigvaccinerede? Hans Jørn Kolmos, professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet, forklarede det store paradoks, da han var med i B.T. Live på Facebook.

»Sidste år havde vi at gøre med en væsentlig mindre smitsom virus end deltavarianten. Deltavarianten er langt mere smitsom og gør de smittede mere syge. Det er hele problemet i en nøddeskal,« siger Hans Jørn Kolmos.

Hans Jørn Kolmos understregede, at epidemien i Danmark langtfra er overstået, og at vi stadig skal være varsomme.

»Vi er ikke igennem pandemien. Det kan gå grueligt galt stadigvæk,« siger Hans Jørn Kolmos.

Derimod er Morten Petersen, professor i biologi ved Københavns Universitet, lodret uenig og vurderer, at epidemien er overstået i Danmark.

»Jeg synes ikke, man kan kalde det en trussel mere. Vi taler dybest set kun om smittetal lige nu. Der er få indlagte. Siden de ældre og sårbare er blevet vaccineret, så har det været slut med epidemien,« siger Morten Petersen til B.T. Live.

For selvom flere er indlagt nu end sidste år på grund af deltavarianten, er de yngre, og meget få havner på intensiv og bliver meget alvorligt syge, fordi de simpelthen har et stærkere immunforsvar. Derfor er der også så få, der dør med corona nu, forklarer Morten Petersen.



Hans Jørn Kolmos mener dog, myndighederne skal forberede sig på endnu en hård vinter, hvis coronaen igen bider sig fast, og have en plan klar.

Bør vi ikke have en beredskabsplan klar, det kom jo også bag på os sidste år, at vi skulle lukke ned igen?

»Jo, er det korte svar. Det er jeg også sikker på, at regeringen og Sundhedsstyrelsen har. Der er ingen, som sidder på hænderne lige nu. Det ville være meget naivt at tro andet,« siger han.

Hvad skal vi gøre, hvis vi skal undgå endnu en nedlukning?

»Det ville ikke gøre noget, hvis vi alle sammen blev bedre til at holde en god hygiejne. Vi tager det for givet at holde en god hygiejne, fordi det er kedeligt,« siger Hans Jørn Kolmos.