Sex og integration. To af mine absolutte yndlingsemner, der altid kan og skal diskuteres hen over middagsbordet. Ja, faktisk, uanset hvor jeg er.

Alt under bæltestedet er pr. definition interessant, og integration er dejlig kompleks.

Vi diskuterede begge dele i podcasten GhettoFitness, som bliver udgivet af Heartbeats og er værtet af den muslimsk konverterede iraner Kian og den muslimskfødte somalier MJ.

På et tidspunkt får jeg nævnt det tåbelige hykleri, når en del af deres muslimske 'brødre' har for vane at prædike afholdenhed både med sex og alkohol og livets andre store nydelser. En prædiken, særligt deres søstre og døtre skal lægge øre til, mens de selv drikker og knepper og ryger – mere og hurtigere end vi andre knap så hellige kan hamle op med.

Det er ikke en skid andet end social kontrol

Det er jo decideret latterligt.

Både Kian og MJ var ved at flække sammen af grin. De vidste lige præcis, hvad jeg talte om, nemlig social kontrol, og fandt den som jeg lige dele brækfremkaldende og latterlig.

Gud, hvor er jeg træt af folk, der pudser glorie i andre og absolut intet har at have helligheden i.

Problemet er jo bare, at det desværre så langtfra kun er muslimske, selvudråbte helligheder, der kører den åbenlyse dobbeltmoral og forsøger at trykke deres omgivelser – særligt kvinder – med social kontrol og skam.

Vi vil ikke finde os i det!

For et par uger siden gik radiovært Sara Bro i studiet, kun iført en bikini. Jeg ved ikke, om DR har lige så dårlig ventilation i studierne, som man har i B.T.s, men hendes påklædning var først og fremmest en reaktion på en sms, hun nogle dage forinden havde modtaget fra en mand, der havde bemærket hendes shorts og på mest ubehøvlet vis bad hende trække i et par længere.

Helt nøjagtigt skrev han: 'Tag nogle længere shorts på, du er næsten 50.'

Jeg aner ikke, hvor gammel Sara Bro er, og jeg har stadig ikke regnet ud, hvilken relevans hendes alder har. Til gengæld ved jeg, at Sara Bros krop er pænere end de flestes, og havde den været mindre heldig, skulle samme fjols stadig holde sin kæft.

Det er nemlig ikke en skid andet end social kontrol, når man udskammer kvinder for at få dem til at rette ind.

I min egen indbakke ligger der oftest uforskammetheder om mit udseende. Jeg er grim, får for meget Botox og er ikke sjov! Og så taler jeg grimt.

Fair nok, jeg bander meget, men når man som mand begynder at instruere fremmede kvinder i, hvordan de skal gå klædt, vil jeg foreslå dem at blive hjemme eller prikke deres egne øjne ud med en gaffel.

Vi vil ikke finde os i det!