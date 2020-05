Der er særligt ét punkt, hvor den borgerlige blok har svigtet, når det kommer til corona-krisen, mener præst Marie Høgh, der nu går direkte til angreb på Venstres formand.

»Det skærer mig i hjertet som borgerlig, at man kan sidde som formand for det borgerlige Danmark, som traditionelt har læst bøger og gået på museer og haft åndeligt omløb i hovedet, at man kan blive så kapitalistisk og materialistisk og have så indskrænket et syn på, hvad et menneskes behov er,« siger Marie Høgh, der er sognepræst, debattør og tidligere folketingskandidat for De Konservative.

Marie Høgh er dybt skuffet over en udmelding fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, forud for forhandlingerne i sidste måned om genåbning af samfundet, fortæller hun i en Facebook-live med B.T.

»Vi mener, vi skal starte, der hvor vi betaler for vores velfærdssamfund. At vi starter med den del af Danmark, som giver flest arbejdspladser og en samfundsøkonomisk gevinst,« sagde Jakob Ellemann-Jensen til Ritzau.

»Det betyder måske, at man skal prioritere storcentre frem for biblioteker og restauranter over offentlige kulturhuse, så længe det er sundhedsmæssigt forsvarligt,« fortsatte Venstres formand.

Marie Høgh mener, at det er udtryk for, at man udelukkende ser borgerne som væsener, der skal have stillet de umiddelbare behov, men glemmer sjælens behov for kultur, historie og dannelse.

»Man har svigtet i forhold til synet på, hvilken størrelse mennesket er,« siger Marie Høgh.

For hende handler det ikke kun om at få sat samfundets økonomiske hjul i gang.

Sognepræst Marie Høgh i Gammel Tølløse Præstegård. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Sognepræst Marie Høgh i Gammel Tølløse Præstegård. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Ser man på andre lande, har de faktisk valgt at åbne den del af samfundet først, der hedder museer, kirker og kulturinstitutioner, som gør, at vores sjælelige liv får det bedre.«

At supermarkeder og byggemarkeder har holdt åbent trods nedlukningen af Danmark, er udtryk for det, forklarer hun.

»Ikke mange er i stand til at se mennesket som et åndeligt væsen, der også har brug for at gå i kirke, på museum eller alle de ting, der aflaster os fra vores eget liv.«

Også Marie Høghs eget parti, De Konservative, var i sidste måned ude og tale for, at cafeer og restauranter skulle åbne snarest muligt.

»Vi skal have endnu mere gang i noget erhverv. Særligt servicefagene. Caféer og restauranter,« sagde partiets leder, Søren Pape Poulsen, til Politiken.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Jakob Ellemann-Jensen eller Søren Pape Poulsen, som netop sidder og forhandler om yderligere genåbning af Danmark.