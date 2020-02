»Jeg har aldrig i mine 27 år oplevet så uværdig en fremgangsmåde.«

Gentoftes konservative borgmester, Hans Toft, er kommet godt op i det røde felt.

Sidste uge fik han et opkald fra social- og indenrigsminister Astrid Krag med beskeden om, at han skulle forberede sig selv og kommunens indbyggere på, at de skal til at punge mest ud af alle kommuner, når pengene i fremtiden skal omfordeles fra rige til fattige kommuner - den såkaldte udligning.

»Jeg blev ringet op af indenrigsministeren, som på vegne af statsministeren ville gøre mig opmærksom på, at jeg skulle betale mest af alle med den nye udligningsreform,« fortæller Hans Toft i B.T. Live en uge efter opkaldet.

Så meget betaler Gentofte Kommune Gentofte Kommunes udgift til udligning er fordoblet fra 2007 til 2020: I 2007 var beløbet 1,64 mia. kr. til andre kommuner

I 2020 er vi oppe på 3,3 mia. kr. Det svarer til at Gentofte Kommune hver dag betaler næsten 10 mio. kr. i udligning til andre kommuner

Det er i alt 57 pct. af borgernes indkomstskatter, der bruges til udligning til andre kommuner. Det svarer til, at de først betaler skat til deres egen kommune 29. juli

Af den sidst tjente krone betaler Gentofte Kommune i dag 93 pct. i udligning

Gentoftes kommuneskat er på 22,8 procent, mens den er på 27 proccent i Lolland Kommune

Lolland har 260 anbragte børn - halvdelen af dem er tilflyttere

Når en gennemsnitskommune har 100 statslige arbejdspladser, har Lolland 37

I Gentofte er 11 procent på overførselsindkomst, mens 66 procent i Lolland Kommune er på overførselsindkomst

Regeringen lægger nemlig i et nyt udspil op til, at landets fattige provins- og yderkommuner skal tilføres 1,4 milliarder ekstra fra især velstillede kommuner i Nordsjælland og hovedstaden til blandt andet provins- og yderkommuner.

Hans Toft er stærkt utilfreds med, at der skulle gå flere dage, inden han kunne få at vide, hvor mange penge Gentofte Kommune skal bidrage yderligere med. Beløbet lyder på 291 millioner ekstra om året, fortæller han.

»Det er uværdigt og nedladende over for Gentofte Kommunes borgere. Man nævner ikke engang, hvor meget vi betaler i forvejen. Vi betaler 3,3 milliarder kroner om året. Det er også en slags penge,« siger han.

Til B.T. forklarer Astrid Krag:

Er det i orden, at kommuner som Gentofte skal betale endnu mere til jyske kommuner?

»Jeg orienterede Hans Toft om regeringens udspil, så han ikke fik nyheden via medierne. Tallene for alle kommuner blev fremlagt i fredags for offentligheden, straks efter at Folketingets partier som de første fik dem.«

Hun sender derudover en stikpille til Hans Toft.

»Danmark er for lille til store forskelle. Derfor vil regeringen udligne mere fra de rige kommuner i blandt andet Nordsjælland til resten af landet. Jeg konstaterer, at Gentoftes borgmester er træt af at bidrage mere til fællesskabet, men for os er det helt retfærdigt.«

I udspillet foreslås det, at de rige kommuner, der skal bidrage mere, kan sætte skatten op.

I har en kommunalskat på 22, 8 procent. I Lolland Kommune er den 27 procent. Har du overvejet at sætte skatten op?

»Vi har ikke et andet valg. Alternativet vil være en massakre på kommunens velfærd. Hvis vi af vores pengekasse skal finansiereden regning, som regeringen har lagt op til, uden at sætte skatten op, så vil der nok ikke gå mere end et års tid, inden Gentofte Kommune ville komme under administration af Indenrigsministeriet som en kommune med dårlig økonomi,« svarer Hans Toft.