Indholdet af public service-aftalen viser endnu en gang, at politikerne er ude af trit med befolkningens ønsker, og at de er uegnede til bestemme, hvad vi skal se på tv!

Der er mange grunde til, at politikerne ikke skal blande sig i det indhold, som vi får fra DR. Den vigtigste er selvfølgelig, at DR skal være upartisk og upåvirkelig over for skiftende politiske vinde. Derfor er det også foruroligende, når så mange mener, at den nye public service-aftale er et brud på armslængde-princippet, og at aftalen i sin detaljegrad er et brud på hidtil praksis, om at politikerne udstikker rammerne, men holder sig fra at udfylde dem.

Pressen og oppositionen har med stor selvfølgelighed bidt sig fast i formuleringen om 'at DR skal afholde sig fra lange, dybdegående artikler', som er blevet beskyldt for at være et udtryk for regeringens og Dansk Folkepartis ønske om at give DR mundkurv på i forhold til den politiske debat.

En anden og knap så omdiskuteret årsag, til at armslængdeprincippet bør overholdes, er, at politikerne helt åbenlyst ingen indsigt har i, hvad befolkningen ønsker at se.

Der er især to små ændringer i den nye aftale, som bør interessere befolkningen, og som kan komme til at have en meget stor betydning for det indhold, som vi fremover vil finde på DR.

Den ene er formuleringen om, at DR skal fokusere på indhold, der ikke tilbydes af kommercielle udbydere, og at DR derfor ikke længere skal sende alt til alle. Den anden er, at man i forlængelse af det har fjernet genren 'underholdning' fra det indhold, som DR skal udbyde. At bede DR styre uden om underholdning og indhold, som kommercielle stationer udbyder, er at blæse på brugerne og ignorere dem, der betaler for indholdet. Det kan virke, som om politikerne har glemt det, men det er faktisk os, befolkningen, der betaler - ikke politikerne. Vores penge skal forvaltes, så det giver mening for os, der betaler.

Når man i public service-aftalen taler om folkeoplysning, læring, formidling af den kristne kulturarv, smalle idrætsgrene og korsang, så er der ikke just tale om kioskbaskere. Det ved alle dem, som lever af at producere eller broadcaste tv til danskerne.

Danskerne vil gerne se Tour de France, 'Den store bagedyst' og 'Gift ved første blik' og er ikke særligt interesserede i smalle idrætsgrene og korsang.

Selvfølgelig skal DR være dem, der sikrer, at vi også får den slags indhold, som de kommercielle udbydere ikke kan leve af at servere. Der skal på DR være plads til dansk kunst, kultur og samfundsforhold og masser af nyheder. Men det skal være i et miks, og den opgave har DR i den sidste tid løst fint med et bredt udvalg af kanaler.

Personligt er jeg glad for, at DR2 og DRK får lov at bestå og gerne i en sammensmeltning. Det løser mange af mine tv-behov, at DR3 og Ultra bliver rent digitale. Det gør ingen forskel - jeg ser alligevel alt mit tv digitalt.

Min store bekymring handler om DR1, som jeg synes har spillet en kæmpe stor rolle i det, som jeg synes bør være public service. Nemlig at levere noget til alle danskere. Fredag aften har de samlet os som familie med 'Disneyshow' til ungerne og 'X Factor' for resten af familien. I løbet af ugen fik de os til at diskutere arrangerede ægteskaber med 'Gift ved første blik', 'Rigtige mænd' satte gang i debatten om kønsrollerne hjemme ved aftenkaffen. 'Bonderøven' fik os til at overveje et simplere liv, og 'På rejse med Riising og mor' gav håb til de ældre om oplevelser og gode relationer på tværs af aldersgrupper. Underholdning kan sagtens bidrage til den demokratiske samfundsdebat og bør ikke være et fyord på en public service-kanal.

Kravet om et DR, der udelukkende må fokusere på kultur, nyheder og samfundsforhold, kan risikere at komme til at betyde, at DR bliver så smal, at de fuldstændig mister relevansen for det store flertal, som bruger tv til at slappe af og koble af fra en hektisk hverdag.

Spørgsmålet, som burde interessere både pressen og politikerne, er, om man overhovedet kan tillade sig at opkræve penge over skatten, hvis man ikke leverer noget af det indhold, som de fleste danskere gerne vil se. Kære politikere, stil I bare nogle rimelige krav til strammere økonomisk styring, for det virker, som om der er opbakning i befolkningen til det, men bland jer uden om indholdet. Det har I tydeligvis ikke forstand på.