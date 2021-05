Det virker, som om politikerne virkelig godt kan lide det.

En efter en viser de sig frem på de sociale medier med en selfie, enten sammen med andre eller helt alene. Nattens resultater skal offentliggøres, og sejrene skal hentes i hus.

»Vi fik mere end forventet, men det er ikke nok,« lyder en meddelelse. »Endelig kommer børnene i skole, vigtigt for os,« lyder en anden.

Det er gået for vidt.

Politikerne går både for langt og for detaljeret til værks i deres forhandlinger. Det giver ikke mening, at partiledere skal forhandle, om restauranternes åbningstider skal vare til klokken 22 eller klokken 23, som det endte med. Det giver ikke mening, at politikere skal afgøre, om fitnesscentre skal åbne samtidig med bowlinghaller og for hvilke aldersgrupper. Det giver ikke mening, at alle skoler nu endelig kan åbne helt, men at de videregående uddannelser stadig kun må møde med 50 procent. Det giver ikke mening, at politikerne på nuværende tidspunkt skal spilde tid på detaljerne.

Men det er der, vi er. Politikerne elsker åbenbart at være embedsmænd og føle, at de får noget konkret arbejde udført. De risikerer nu at blive ansvarlige for de utrolig mange ulogiske regler, der nu vil følge, og som almindelige fornuftige danskere vil opleve som benspænd. Partilederne skal tilbage til normalen og opføre sig som politikere.

Af den simple grund, at Danmark igen er tilbage ved normalen. Corona er helt under kontrol, og risikoen for at blive smittet, blive indlagt på hospitalet er meget, meget lav. Risikoen for at dø af covid-19 er endnu lavere.

Hvis politikerne savner dokumentation for, at Danmark bør normaliseres – åbne helt og fuldt – så leverede myndighederne den selv i går. De danske sundhedsmyndigheder har opgivet at benytte sig af vaccinen fra Johnson & Johnson. Den var ellers tænkt som den dominerende i det danske vaccinationsprogram. Myndighederne har vurderet, at Danmark er så tæt på det normale med så få risikomuligheder, at det slet ikke er nødvendigt at inddrage dennes og AstraZenecas vacciner, som vi droppede tidligere på året.

Regnestykket viser ganske enkelt, at det er mere sandsynligt at få bivirkninger ved en vaccine end at blive smittet og dø af corona på nuværende tidspunkt. Alle voksne danskere er, efter Johnson & Johnson er ude af billedet, først vaccineret i september. Det gør ikke noget, vi kan sagtens vente, for smitten er helt nede.

Det er en glædelig nyhed, som alle politikere burde blæse ud fra alle hustage. Bekend, at vi er gennem epidemien i Danmark. Bekend, at vi er tilbage ved normalen, og ophæv alle restriktioner. Skal der gøres undtagelser og indføres restriktioner, skal de komme fra myndighederne, som vi gør ved alle andre virusepidemier – eksempelvis influenza.

Det vil være det rigtige at gøre. Det er på tide at acceptere, at et åbent samfund er det normale. Jeres beslutninger i nat er det unormale.