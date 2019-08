Den nye regering har haft en let og rolig start. Det gælder også for vores nye justitsminister, Nick Hækkerup.

Han sidder til gengæld på en tidsindstillet bombe, som han hellere må forsøge at demontere så hurtigt som muligt, ellers eksploderer den og bliver et problem både for ham og 'chefen' – Mette Frederiksen.

Sagen har et sådant omfang, at det nye politiske sekretariat under ledelse af Martin Rossen, regeringens problemknuser, hellere må læse med. For både Helle, Nick og Martin kommer til at høre en del til denne problemstilling.

Politiet kan ikke udføre deres vigtigste opgave.

Politiet skal opklare forbrydelser og på den måde sikre tryghed. Politiet skal komme, når vi kalder på dem og har brug for hjælp.

Det forventer vi ganske enkelt, og det er ikke noget urimeligt forlangende.

I løbet af sommeren har B.T. afsløret de horrible ventetider, som borgere over hele landet har oplevet, når de har anmeldt en forbrydelse til politiet. Det er ikke småting som høj musik eller kørsel på elløbehjul, vi taler om, men derimod voldelige overfald, hvor politiet har brugt mere end et år på at opklare forbrydelsen. Opklaringstiden er vokset med mere end 100 dage på bare to år.

Ofte har anmelderne ikke hørt fra politiet. Flere af de danskere, der har fortalt deres historie til B.T., har efterfølgende fået opkald eller besøg af politiet. De ved godt, at den er gal.

I Espergærde bor Ulla Hultqvist på 78 år. Sammen med seks venner blev hun overfaldet af en psykisk syg mand i sin boligforenings have.

Fire pensionister i selskabet ringede uafhængigt til Nordsjællands Politi for at få hjælp, men politiet kom ikke. De havde hverken tid eller mandskab til opgaven.

»De har svigtet alle os borgere her,« siger Ulla Hultqvist i dag.

Det er indlysende uacceptabelt og bør ikke foregå.

Justitsministeriets og politiets problem er, at det er svært at se, hvordan de skal løse dette problem. Det bliver højst sandsynligt kun værre.

Politiets overarbejde er nemlig vokset betydeligt – bare i år. Mere end 800.000 timer har politifolkene til gode i overarbejde. Hvis de skal afspadseres, er det ikke kun Ulla Hultqvist, der oplever, at politiet ikke kommer, når man ringer.

Det er derfor, at Nick Hækkerup og hele regeringen bør spidse ører. Hvis det fortsætter på denne måde, eller forholdene forværres, vil opbakningen til politiet langsomt dale. Det er selve trygheden i samfundet, der er på spil.

Der skal handles nu og her – det haster. Historier om danskere, der føler sig svigtet af politiet, bliver blot flere og flere.

Politiet skal komme, når vi ringer efter hjælp.