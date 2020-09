»Det er så modbydeligt. Jeg kan oprigtigt næsten begynde at græde. Det er hjerteskærende, synes jeg.«

Sådan lød det fra en meget bevæget Pia Kjærsgaard, der tirsdag deltog i B.T. Live på Facebook.

»Jeg synes, der bliver gjort alt for lidt ved emnet. Når man går lidt dybere ned i det, kan man se, hvor katastrofalt det stadigvæk er i Danmark, men også rundt omkring i Europa.«

Hele debatten er kommet af, at en dansk landmand fra Als er blevet idømt tre måneders betinget fængsel for vanrøgt af grise. Han har desuden fået frakendt retten til at have med svin at gøre de næste fem år.

Forbrydelsen er i følge Dyrernes Beskyttelse blevet beskrevet i retten som »grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling«, og det har blandt andet bestået af mislykkede aflivningsforsøg, grise, der ikke har fået behandlet sygdomme, og et større antal grise, som var indsmurt i gylle og egen afføring«.

»Jeg synes, at dyremishandling skal straffes meget hårdere, end det gør i dag. Ham landmanden burde straffes helt vildt hårdt,« fastslog Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, der er partiets dyrevelfærdsordfører.

»Sådan en som ham er bare ligeglad, sådan en svinebaron. For ham er det bare produktion, produktion og produktion.«

Overtrædelse af dyrevelfærdsloven kan lige nu give op til to års fængsel, men ifølge Pia Kjærsgaard bliver det ikke håndhævet ordentlig.

»Det er ikke altid, domstolene lever op til det, man kan give i straf, og det synes jeg er en skandale. Derfor skulle man i virkeligheden generelt have nogle minimumsstraffe, også på hele dyrevelfærdsområdet. Så det kommer til at koste en fængselsstraf uanset hvad.«

Skal dyremishandling straffes hårdere i Danmark?

Langt de fleste af B.T. Lives seere var stærkt enige med Pia Kjærsgaards udtalelser.

Karina Carrie Sønderberg skrev: 'Helt enig, Pia. Der bliver gjort for lidt for dyrevelfærden. Det er synd for dyrene. Der burde indføres 'kørekort' til at holde dyr, da nogle folk ikke er egnet til at have dyr.'

B.T. Live-seeren Henrik Greve var også meget klar i mælet.

'Der er ingen nåde herfra! Hvis landmænd mishandler deres dyr, så er det slut som landmand, og det skal give kæmpe bøder. Grov forsømmelse af dyrene burde medføre fængselsstraf. Vi er er for bløde i Danmark med hensyn til dyreloven. Stram op!'

Nyeste tilføjelser til dyrevelfærdsloven 2020 §1: Dyr anerkendes som sansende væsner i lovens formålsparagraf.

§7: Udvidelse af forbud mod dyrekampe fra hunde til at gælde alle dyr (herunder også fx haner).

§11, stk. 1: Af lovbemærkningerne fremgår det, at det påtænkes at indføre krav om, at et hestehold skal bestå af mindst to heste, således at hestenes sociale behov sikres.

§11, stk. 4: Ministeren kan fastsætte regler om mærkning og registrering af dyr af dyrevelfærdsmæssige hensyn (fx katte).

§28, stk. 5, pkt. 1: Ministeren kan fastsætte regler om hold og fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker og lignende virksomheder, herunder om forbud mod hold og fremvisning af visse dyrearter.

§29: Ministeren kan fastsætte regler om forbud mod, at dyr, som er blevet underkastet operative og lignende indgreb, udstilles eller på anden måde fremvises med henblik på bedømmelse af dyrets ydre, brugsegenskaber eller færdigheder. Kilde: Dyrenes Beskyttelse

Dansk Folkeparti vil forsøge at få ekstra beføjelser og penge til dyrevelfærdsområdet og det nuværende dyrepoliti, når der skal forhandles til den kommende finanslov.