»Det er fuldstændigt forkasteligt. Jeg ved ikke, hvad der sker for folk, som gør sådan nogle ting.«

Sådan lød det fra Dansk Folkepartis værdiordfører, Pia Kjærsgaard, da hun i B.T. Live skulle forholde sig til de personer, der gik mørkklædte og maskerede rundt i Københavns gader og skød med fyrværkeri mod forbipasserende.

Også i nordsjællandske Nærum skød en gruppe unge med fyrværkeri mod både biler og personer i bybilledet.

Det er episoder som disse, der har fået Dansk Folkeparti til at gå ind i sagen.

Skal det kun være tilladt at fyre fyrværkeri af nytårsaften?

Hvad skal vi gøre for at komme de her episoder til livs?

»I første omgang skal der meget skrappere bøder til. Og det skal føre til fængselsstraf, hvis det fører til legemsbeskadigelse. Det er helt utilladeligt.«

»Selvfølgelig skal vi anerkende det som noget festligt til nytår. Men det her er ikke smukt. Det er nogle ballademagere, der kun vil skræmme folk. Det er helt langt ude.«

I vil derfor begrænse både salg og tidsrummet, hvor man må fyre fyrværkeri af. Hvorfor det?

»I Dansk Folkeparti mener vi, at man skal begrænse nytårsfyrværkeriet alene til nytårsaften. Vi kan ikke forbyde det helt, og man skal ikke ødelægge aftenen for folk, men hvis det bliver begrænset til fra klokken 12 den 31. december til klokken 3 om natten 1. januar, så kan alle være med.«

»Der, hvor det ikke er festligt, det er, hvis det varer fra nu og flere uger tilbage. Sådan er det der, hvor jeg kommer fra. Min hund Rikke er allerede skræmt fra vid og sans, og hun nægter at komme ud på sin aftentur.«

Pia Kjærsgaard ser ikke nogen mening i, at man i dag kan købe fyrværkeri fra 15. december. I stedet vil Dansk Folkeparti forbyde al salg af fyrværkeri, indtil man når 26. december.

»Og så skal det kun være en dag om året, man må fyre af. Længere er den ikke. Så må vi have den ene aften, hvor vi skal passe så godt på vores dyr, som vi overhovedet kan. Det er nemlig hårdt for rigtig mange dyr.«

»Mange dyrlæger har allerede udskrevet en masse medicin til dyr, der ligger halvt bedøvede hele aftenen for at komme igennem den.«

Hvorfor forbyder I det så ikke helt for private? Så undgår vi både skader, indlæggelser og traumatiserede kæledyr.

»Jeg tror ikke, der er en mulighed for, at vi kan komme igennem med det i Folketinget. Jeg tror faktisk, at andre partier i Folketinget synes, vores forslag er for skrapt.«

»Vi kan ikke nå det i år, men vi stiller forslaget efter nytår og vil have det igennem til næste år.«

Straffen for at forvolde fare mod andre personer ved affyring af fyrværkeri er typisk i niveauet fængsel i 10 til 60 dage. Her er straffen netop skærpet med en tredjedel.