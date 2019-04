23-årige Peter Mejlvang voksede op med at spille fodbold, men måtte forlade sin barndomsklub, da han som 16-årig fandt ud af, han var homoseksuel. Kammeraternes jargon var for hård.

»Jeg ved godt, at det overhovedet ikke er noget problem at være homoseksuel. Men jeg håber for alt i verden, at andre unge ikke skal have de samme oplevelser, som jeg havde i mine teenageår ude i min lokale fodboldklub,« forklarede Peter Mejlvang til B.T.s Facebook-følgere, da han detog i Facebook-live tirsdag. Se videoen øverst.

Han droppede selv sin aktive fodboldkarriere som 16-årig, da han fandt ud af, han var til mænd.

Som dreng spillede Peter Mejlvang i Nexø Boldklub på Bornholm, hvor han kommer fra. Da han nærmede sig teenageårene, begyndte der at blive en mere hård jargon på banen og i omklædningsrummet, husker han.

Der er jo ingen, der kalder en spiller for en god bøsse, hvis han scorer hattrick

»Vi kaldte hinanden for svans eller bøsserøv i nedladende sammenhænge. Og jeg var selv en aktiv del af det. Jeg tror ikke, vi drenge tænkte over, hvad vi sagde til hinanden.«

Peter Mejlvang tog senere et år på efterskole, og her fandt han langsomt ud af, at interessen for pigerne ikke var til stede. Derfor er det enormt svært at vende tilbage til klubben, fortalte han.

»Jeg kan jeg godt mærke, at jargonen påvirker mig. Jeg bliver usikker på, hvordan mine holdkammerater vil tackle det, hvis jeg springer ud. For det virkede som noget negativt og forkert. Jeg havde svært ved at kombinere det at spille fodbold og være homoseksuel.«

Som 16-årig forlod han derfor dybt vemodigt sin lokale fodboldklub i Nexø.

Jeg bliver ked af det, når jeg ser familiefædre stå sammen med deres børn og råbe de her ting

I dag spiller Peter Mejlvang i regnbueklubben Pan Idræt, men han er ærgerlig over, at hans fodboldkarriere stoppede på grund af den hårde jargon.

I dag er Peter Mejlvang 23 år. Han elsker stadig fodbold og har sæsonkort til Parken. FCK’s Viktor Fischer var i forvejen en helt.

Men efter angriberens reaktion på en gruppe OB-tilhængeres homofobiske tilråb, har Fischer fået endnu en stjerne i Peter Mejlvangs bog.

Tidligere på måneden fejrede Viktor Fischer nemlig sejren over fynboerne ved at sende fingerkys ud mod de fans, der havde råbt ad ham. Og efter kampen kaldte han dem 'skodhoveder'.

Personligt rammer det ikke længere Peter Mejlvang, når der bliver råbt ord som ‘bøsserøv’ blandt tilskuerne, heller ikke i Parken, men det foruroliger ham alligevel.

»Jeg bliver ked af det, når jeg ser familiefædre stå sammen med deres børn og råbe de her ting. For hvis sønnen går hen og bliver usikker på sin egen seksualitet, bliver det sandsynligvis svært for ham at springe ud over for sin far,« sagde han og fortsatte:

»For bøsse bliver netop brugt i en nedladende sammenhæng som skældsord. Det bliver jo aldrig brugt i en positiv sammenhæng. Der er jo ingen, der kalder en spiller for en god bøsse, hvis han scorer hattrick,« svarede han.

Både OB og Brøndby har fået bøder på 25.000 for nogle af de tilråb, deres fans er kommet med.

Men fortsætter det, skal man gå direkte efter fansene ved at udelukke dem fra hjemmekampene, mener Peter Mejlvang.

»Klubberne vil også gerne have sparket homofobien ud af fodbolden, så det er lidt forkert, at det er klubberne, det rammer«